Три самых модных носа, которые копируют хирурги

Селебрити всегда задают моду на внешность. Стоит появиться на экранах новой яркой актрисе или певице, как миллионы поклонниц начинают мечтать о таких же глазах, губах, прическе, талии. Какие носы сейчас можно считать самыми модными? Разбираемся в новом материале на Passion.ru.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Какие носы знаменитостей хотят все

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Пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, эксперт по ринопластике, доктор медицинских наук

Кейт Миддлтон

Нос герцогини Кэмбриджской – один из самых обсуждаемых в мире! Таблоиды не первый год гадают, прибегала ли Кейт к пластике. Королевский двор молчит, но специалистам очевидно, что внешность герцогини подверглась ювелирной, максимально деликатной коррекции. И, конечно же, это была ринопластика, потому что не зря именно форма носа всегда считалась признаком принадлежности к высшему или низшему классу.

И до операции Кейт выглядела как настоящая особа голубых кровей, но сейчас черты Миддлтон можно заносить в учебник по анатомии в раздел “аристократическая внешность”. Мягкий, закругленный кончик, аккуратные симметричные крылья, абсолютно прямая спинка, идеальные пропорции и углы. Форма и размер носа подчеркивают миндалевидные глаза, изящные брови и точеные скулы герцогини, при этом не отвлекают от ее открытой улыбки и правильной линии подбородка.

Ким Кардашьян

Ким – одна из самых популярных и востребованных женщин планеты на сегодня. Ее можно любить или ненавидеть, но нельзя отрицать одного – выглядит эта сестра Кардашьян отлично. Несомненно, над ее чертами лица и фигурой трудились лучшие пластические хирурги и косметологи мира, поэтому ее внешность с уверенностью можно назвать ориентиром для специалистов.

Нос Ким – прекрасный пример того, как ринопластика позволила избавиться от выраженных этнических черт (отец Ким – армянского происхождения) и гармонизировала все пропорции не только лица, но и тела. Идеальная симметрия, ровная спинка, изящный кончик, мягкие черты и правильные углы падения светотени – этот нос, несомненно, украшает женщину, делает ее черты лица сбалансированными и запоминающимися. Именно ринопластику часто делают звезды в начале своей карьеры, чтобы сделать внешность более яркой и получить пропорции, которые будут отлично выглядеть в любом освещении и ракурсе.

Дженнифер Лоуренс

Оскароносная актриса известна своими большими ролями, но куда чаще она становится героиней обсуждений на тему пластических операций. Действительно, внешность Дженнифер заметно изменилась с момента начала ее карьеры, но сейчас девушка выглядит просто отлично. Ее нос, будь он выигрышем в генетическую лотерею или результатом блестящей работы хирурга, достоин внимания.

Черты лица Лоуренс очень естественные, близкие к внешности многих европеоидных женщин, поэтому нередко именно ее нос просят повторить пациентки. Мягкие, натуральные линии, четкие контуры крыльев и тонкий кончик, легкие округлости, правильные пропорции актрисы – все это вполне реалистично воспроизвести на лице не звездной женщины.