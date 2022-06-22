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1 час назад

Названа самая красивая женщина в мире

Издание UNILAD сообщило о том, что центр косметической и пластической хирургии лица в Лондоне назвал самую красивую женщину в мире. И по их заключению таковой является актриса Эмбер Херд.

Опираясь на правило золотого сечения доктор центра Джулиан Де Сильва исследовал внешние данные многих известных личностей и остановился именно на Эмбер, пояснив, что пропорции ее лица являются идеальными.

Также Джулиан Де Сильва рассказал о том, что женщиной с идеальными губами является Эмили Ратаковски, с идеальными глазами – Скарлетт Йоханссон, с идеальными бровями – Ким Кардашьян.

Ранее мы писали, что Эмбер Херд призналась в чувствах к Джонни Деппу.

Красота,Видео,Скарлетт Йоханссон,КИМ КАРДАШЬЯН,
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