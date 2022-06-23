Раскрыты способы надолго сохранить цвет окрашенных волос

Португальские трихолог Рената Васконселлос и парикмахер Родольфо Иглесиаса перечислили способы сохранить цвет окрашенных волос надолго. Подборка появилась на сайте Glamour.
В первую очередь стилисты порекомендовали избегать купания в горячей воде, поскольку высокая температура способствует раскрытию кутикулы волоса, что, в свою очередь, приводит к выцветанию локонов.
«Лучше мыть голову в теплой воде, а после душа наносить на прическу несмываемые средства для ухода на основе силикона и термозащиту»,
— уточнила врач.
Кроме того, по словам экспертов, необходимо пользоваться специальными шампунем и бальзамом для увлажнения прядей, а также стараться как можно реже укладывать волосы плойкой или утюжком. Таким образом волосы, структура которых в любом случае становится более пористой после окрашивания, будут менее ломкими.
Вдобавок собеседники издания призвали читателей чаще мыть голову, чтобы не допускать скопления масел, остатков средств и других загрязнений на коже головы.
«Иначе вы рискуете заработать раздражение, зуд и шелушение», —
пояснили они. В заключение специалистки посоветовали красить волосы только качественными красками.