Раскрыты способы надолго сохранить цвет окрашенных волос

В первую очередь стилисты порекомендовали избегать купания в горячей воде, поскольку высокая температура способствует раскрытию кутикулы волоса, что, в свою очередь, приводит к выцветанию локонов.

«Лучше мыть голову в теплой воде, а после душа наносить на прическу несмываемые средства для ухода на основе силикона и термозащиту»,

Кроме того, по словам экспертов, необходимо пользоваться специальными шампунем и бальзамом для увлажнения прядей, а также стараться как можно реже укладывать волосы плойкой или утюжком. Таким образом волосы, структура которых в любом случае становится более пористой после окрашивания, будут менее ломкими.