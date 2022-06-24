Врач назвал опасность гель-лака для маникюра

Покрытие гелем на ногтях может скрывать опасности, которые вредят здоровью. Об этом сообщила врач-подолог, мастер маникюра Алина Попова.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Гель-лак сам по себе безопасен, однако под ним может скрываться множество проблем: ожоги, синяки, грибок, воспаление, онихолизис. Они проявляются из-за неправильной техники маникюра. Более того, врачи по ногтям могут определить здоровье человека в целом.

Например, если ногти истонченные, это может говорить об остеопорозе, а если они поменяли цвет, возможно, есть проблема с щитовидной железой.

По словам врача Алины Поповой, чтобы минимизировать вред, нужно носить маникюр не более двух недель, а педикюр – не более трех.

Важно и подобрать хорошего мастера, он должен подбирать материалы под индивидуальные особенности ногтевой пластины.

Также подолог посоветовал на 3 месяца в году отказываться от покрытия, чтобы проанализировать изменения в цвете и структуре.

«Внимательный доктор всегда обращает внимание на ногти пациента. Ведь это карта состояния организма, которая помогает определить как хронические, так и острые состояния»,