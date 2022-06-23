Что делать с носогубными складками

Любые проблемы лучше решать по мере их поступления. Если носогубные складки смущают вас сейчас, со временем продолжат смущать еще больше — продолжат проникать в кожу все сильнее и сильнее.
Носогубные складки пока еще никого не убили, однако «счастливые» обладательницы скорее пожинают от них только дискомфорт и неуверенность в себе, чем какую-то пользу. Выбор определенного ракурса и освещения, чтобы сделать фото, на котором они менее заметны. Попытки замазать декоративный косметикой. Кто-то вовсе выносит себе ужасный вердикт: «Буду меньше улыбаться!». Так нельзя, уверена врач-косметолог Щеклеина Юлия Романовна. Гость на лице под названием «носогубные складки» появляется не только из-за возраста (мы можем наблюдать их даже у детей), но точно добавляют несколько лет к внешнему виду. Признайтесь, балуетесь неправильными диетами? Курите? Плохо спите и постоянно стрессуете? Может, вы любите променады под солнцем без SPF и недостаточно увлажняете кожу? Если считаете, что от этого гостя спасет только хирург, то, к счастью, вы ошибаетесь. В древние времена (лет 15-20 назад) это действительно мог быть только хирург. Сейчас — не только. Грамотный косметолог будет решать причины появления складок, а не только следствие. К тому же, без дополнительной подготовки и реабилитации.
Быстро похудели? Резко поправились, и вес распределился неравномерно? Курение, стресс и плохой сон нарушили выработку или истощили запасы коллагена? Все это про потерю объема. Коллаген и эластин отвечают за состояние дермы, ее внешний вид, эластичность, упругость.
Вместе разберем что может вам подойти. Берите зеркало и давайте оценивать!
худое лицо, маленький запас жировых пакетов
Отличным решением будет введение филлера в среднюю треть лица или в сами носогубные складки. Это добавит нужный объем для разглаживания, и проблема будет решена.
большой запас жировых пакетов в районе щек/скуловой зоны, а в остальной части лица недостаток
Выглядит как некоторое «нависание сверху». В данном случае введение филлеров бесполезно, и лучше рассмотреть вариант липолитиков (жиросжигатели на основе натуральных ферментов) над носогубной складкой. Так мы уберем лишнее нависание, спровоцировавшее складку.
Попробуйте растянуть кожу — если получилось легко и обратно она стягивается медленно, то, да, возможен недостаток коллагена. Можно восполнить введением коллагеностимулирующих препаратов (Sculptra, Radiesse). Они запустят естественные процессы в тканях, и заставят коллаген нормально вырабатываться.
Начнем с улыбчивости и закончим генетикой. Но если докопаться до корней, то: гипертонус мышц, гравитационный птоз, потеря тонуса мышц слоя SMAS, снова недостаточная выработка коллагена (или в целом проблемы с его синтезом), проблемы в шейном отделе позвоночника, неправильный прикус… В общем, море. SMAS — Superficial muscular aponeurotic system — поверхностная мышечно-апоневротическая система, состоит из мышц и соединительнотканных прослоек (апоневрозов), находится под кожей и подкожной жировой клетчаткой. Именно этот слой связующее звено между кожей и костными образованиями. Идеальная картина — разбирать конкретно ваш случай с косметологом для выбора процедуры (или комплекса) индивидуально под вас, а если есть проблемы не по профилю (позвоночник и прикус) хороший косметолог отправит вас к специалисту.
Что в таком случае косметолог может предложить со своей стороны?
Немного занимательной науки: мимика — это эмоции, которые мы проявляем с помощью мышц. Мышцы делятся на депрессоры и элеваторы — опускающие и поднимающие.
А гипертонус — злодей. Он мешает элеваторам и депрессорам нормально общаться, тем самым приводит к нежелательным линиям на лице. Еще приводит к морщинам, усугубляет гравитационный птоз, может нарушить кровообращение и венозный отток, дарит отечность и застойные явления. По итогу плывет весь овал лица. Настоящий злодей! От злодея можно избавиться введением ботулотоксинов (он же ботокс), чтобы расслабить мышцы и разгладить складку. Но этот способ подойдет далеко не всем, например, дамам старше 50 лет имеет смысл относиться к такому решению с осторожностью, так как на этом гипертонусе может держаться весь «каркас” лица. От носогубок избавит, но итог процедуры может не понравиться.
Смотрели сериал «Теория большого взрыва»? Помните фразу Шелдона: «Гравитация, бессердечная ты …». Ладно, мы сейчас не об этом. Но в целом, Шелдон прав. Мы живем на Земле и подвержены всем ее законам, гравитация — в их числе. Из медицинского словаря: гравитационный птоз — провисание кожи и мягких тканей лица под воздействием силы земного притяжения, при котором контур и черты лица существенно деформируются. Жители России сильнее ей подвержены (чем дальше от экватора, тем ближе к полюсам), поэтому у большинства из нас отечно-деформационный тип старения. С гравитацией бороться трудно, но способы есть. Хорошо проявили себя процедуры Thermage, SMAS-лифтинг и игольчатый лифтинг RF. Коллагеновые волокна — каркас нашей кожи, то, на чем она держится. Из-за возраста и гравитации коллагеновые волокна начинают растягиваться, удлиняться и теряют былой тонус (вариативно, у кого-то с 35 лет, а кому-то «повезло» и может начаться в 23). В итоге кожа обвисает, становится менее упругой и растягивается. У кого-то попутно начинает наполняться жировыми пакетами. Неприятно. Thermage, SMAS-лифтинг и игольчатый RF воздействуют на коллагеновый слой. Цель процедур: заставить волокна коллагена сокращаться, стимулируя их уплотнение и выработку нового коллагена и эластина. Сравнивать между собой по эффекту можно, но нет смысла, так как отличия между процедурами все же есть. Самое важное отличие — конечный потребитель. Thermage больше подойдет для «сухого» лица (т.е. с маленьким процентом жира под кожей), SMAS-лифтинг — наоборот, для лиц более «наполненных» лиц. Возможно, потребуется комплекс.
Избавляться от носогубных складок или нет — каждая решает самостоятельно. Косметология — это, в первую очередь, профилактика. Легче предупредить, чем бороться с последствиями. Важно найти косметолога, который с должным трепетом отнесется к вашему здоровью и красоте, и не будет «продавать» вам ненужную процедуру.
Любите себя с носогубными складками и без!
Фото предоставлены Щеклеиной Юлией