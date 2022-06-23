Что делать с носогубными складками

Любые проблемы лучше решать по мере их поступления. Если носогубные складки смущают вас сейчас, со временем продолжат смущать еще больше — продолжат проникать в кожу все сильнее и сильнее.

Носогубные складки пока еще никого не убили, однако «счастливые» обладательницы скорее пожинают от них только дискомфорт и неуверенность в себе, чем какую-то пользу. Выбор определенного ракурса и освещения, чтобы сделать фото, на котором они менее заметны. Попытки замазать декоративный косметикой. Кто-то вовсе выносит себе ужасный вердикт: «Буду меньше улыбаться!». Так нельзя, уверена врач-косметолог Щеклеина Юлия Романовна. Гость на лице под названием «носогубные складки» появляется не только из-за возраста (мы можем наблюдать их даже у детей), но точно добавляют несколько лет к внешнему виду. Признайтесь, балуетесь неправильными диетами? Курите? Плохо спите и постоянно стрессуете? Может, вы любите променады под солнцем без SPF и недостаточно увлажняете кожу? Если считаете, что от этого гостя спасет только хирург, то, к счастью, вы ошибаетесь. В древние времена (лет 15-20 назад) это действительно мог быть только хирург. Сейчас — не только. Грамотный косметолог будет решать причины появления складок, а не только следствие. К тому же, без дополнительной подготовки и реабилитации.

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Потеря объема Мимика Среди всего многообразия появления злосчастных складок можно выделить 2 фундаментальных варианта:

Как решать:

Потеря объема

Быстро похудели? Резко поправились, и вес распределился неравномерно? Курение, стресс и плохой сон нарушили выработку или истощили запасы коллагена? Все это про потерю объема. Коллаген и эластин отвечают за состояние дермы, ее внешний вид, эластичность, упругость.

Вместе разберем что может вам подойти. Берите зеркало и давайте оценивать!

худое лицо, маленький запас жировых пакетов

Отличным решением будет введение филлера в среднюю треть лица или в сами носогубные складки. Это добавит нужный объем для разглаживания, и проблема будет решена.

большой запас жировых пакетов в районе щек/скуловой зоны, а в остальной части лица недостаток

Выглядит как некоторое «нависание сверху». В данном случае введение филлеров бесполезно, и лучше рассмотреть вариант липолитиков (жиросжигатели на основе натуральных ферментов) над носогубной складкой. Так мы уберем лишнее нависание, спровоцировавшее складку.

Недостаток коллагена

Попробуйте растянуть кожу — если получилось легко и обратно она стягивается медленно, то, да, возможен недостаток коллагена. Можно восполнить введением коллагеностимулирующих препаратов (Sculptra, Radiesse). Они запустят естественные процессы в тканях, и заставят коллаген нормально вырабатываться.

Мимика — тут уже потяжелее

Начнем с улыбчивости и закончим генетикой. Но если докопаться до корней, то: гипертонус мышц, гравитационный птоз, потеря тонуса мышц слоя SMAS, снова недостаточная выработка коллагена (или в целом проблемы с его синтезом), проблемы в шейном отделе позвоночника, неправильный прикус… В общем, море. SMAS — Superficial muscular aponeurotic system — поверхностная мышечно-апоневротическая система, состоит из мышц и соединительнотканных прослоек (апоневрозов), находится под кожей и подкожной жировой клетчаткой. Именно этот слой связующее звено между кожей и костными образованиями. Идеальная картина — разбирать конкретно ваш случай с косметологом для выбора процедуры (или комплекса) индивидуально под вас, а если есть проблемы не по профилю (позвоночник и прикус) хороший косметолог отправит вас к специалисту.

Что в таком случае косметолог может предложить со своей стороны?

Гипертонус мышц (он же блок, зажим, спазм)

Немного занимательной науки: мимика — это эмоции, которые мы проявляем с помощью мышц. Мышцы делятся на депрессоры и элеваторы — опускающие и поднимающие.

А гипертонус — злодей. Он мешает элеваторам и депрессорам нормально общаться, тем самым приводит к нежелательным линиям на лице. Еще приводит к морщинам, усугубляет гравитационный птоз, может нарушить кровообращение и венозный отток, дарит отечность и застойные явления. По итогу плывет весь овал лица. Настоящий злодей! От злодея можно избавиться введением ботулотоксинов (он же ботокс), чтобы расслабить мышцы и разгладить складку. Но этот способ подойдет далеко не всем, например, дамам старше 50 лет имеет смысл относиться к такому решению с осторожностью, так как на этом гипертонусе может держаться весь «каркас” лица. От носогубок избавит, но итог процедуры может не понравиться.

Гравитационный птоз, потеря тонуса мышц слоя SMAS

Смотрели сериал «Теория большого взрыва»? Помните фразу Шелдона: «Гравитация, бессердечная ты …». Ладно, мы сейчас не об этом. Но в целом, Шелдон прав. Мы живем на Земле и подвержены всем ее законам, гравитация — в их числе. Из медицинского словаря: гравитационный птоз — провисание кожи и мягких тканей лица под воздействием силы земного притяжения, при котором контур и черты лица существенно деформируются. Жители России сильнее ей подвержены (чем дальше от экватора, тем ближе к полюсам), поэтому у большинства из нас отечно-деформационный тип старения. С гравитацией бороться трудно, но способы есть. Хорошо проявили себя процедуры Thermage, SMAS-лифтинг и игольчатый лифтинг RF. Коллагеновые волокна — каркас нашей кожи, то, на чем она держится. Из-за возраста и гравитации коллагеновые волокна начинают растягиваться, удлиняться и теряют былой тонус (вариативно, у кого-то с 35 лет, а кому-то «повезло» и может начаться в 23). В итоге кожа обвисает, становится менее упругой и растягивается. У кого-то попутно начинает наполняться жировыми пакетами. Неприятно. Thermage, SMAS-лифтинг и игольчатый RF воздействуют на коллагеновый слой. Цель процедур: заставить волокна коллагена сокращаться, стимулируя их уплотнение и выработку нового коллагена и эластина. Сравнивать между собой по эффекту можно, но нет смысла, так как отличия между процедурами все же есть. Самое важное отличие — конечный потребитель. Thermage больше подойдет для «сухого» лица (т.е. с маленьким процентом жира под кожей), SMAS-лифтинг — наоборот, для лиц более «наполненных» лиц. Возможно, потребуется комплекс.

Выводы:

Избавляться от носогубных складок или нет — каждая решает самостоятельно. Косметология — это, в первую очередь, профилактика. Легче предупредить, чем бороться с последствиями. Важно найти косметолога, который с должным трепетом отнесется к вашему здоровью и красоте, и не будет «продавать» вам ненужную процедуру.

Любите себя с носогубными складками и без!