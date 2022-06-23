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3 минуты назад

Стилист Варшавская назвала пять омолаживающих стрижек

Газета.Ru

Стилист по волосам студии PMP Beauty Анна Варшавская рассказала о пяти стрижках с эффектом антиэйдж. Об этом пишет Grazia. Среди множества вариантов она выбрала, в частности, стрижку пикси.

Стилист назвала пять омолаживающих стрижек
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Пикси – стрижка для уверенных в себе, дерзких женщин, которые делают макияж с акцентом на глаза, любят классные и интересные аксессуары",

– объяснила стилист.

Она также отметила, что залог успеха стрижки антиэйдж — легкая небрежность. Поэтому, если хочется добиться омолаживающего эффекта, подойдет любая стрижка с рваными концами. Так, укороченный боб не будет доставлять дискомфорта в жаркую погоду, а рваное каре не нуждается в ежедневной укладке.

Стилист также назвала стрижки биркин, укороченный боб, каскад и рваное каре. При этом Варшавская посоветовала аккуратно подходить к выбору прически. Некоторые из стрижек нуждаются в ежедневной укладке и уходе, которые требуют много времени.

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Красота,
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