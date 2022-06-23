5 лайфхаков по уходу за кожей лица летом

В жаркое время года кожа требует особого внимания и ухода. Яркое солнце, городская пыль и сухой воздух — серьезные агрессоры, невнимание к которым может привести к печальным последствиям. Чтобы этого не произошло певица ТО-МА поделилась своими бьюти-лайфхаками, которые помогут вашей коже пережить лето с минимальными потерями.
Ультрафиолет — главный враг кожи в этот сезон. Конечно, небольшой загар никому не повредит, но обилие солнечных лучей может также привести к ожогам, шелушению и неожиданной пигментации. Чтобы этого не произошло, всегда держите под рукой солнцезащитный крем. Небольшое количество продукта никак не отразиться на стойкости макияжа, а кожа точно скажет спасибо. Главное обращайте на фактор защиты, указанный на тюбике, для города достаточно 20 SPF, а вот если соберетесь на пляж, то лучше прихватить с собой 50 SPF.
В независимости от времени года, об очищении кожи забывать нельзя. Однако, не спешите бежать за любимым скрабом, летом очень важен деликатный уход. Поэтому присмотритесь к легким пенкам и мягким тоникам без спиртовой основы или с небольшим количеством его содержания. Поверьте, кожа скажет только спасибо. А если вы обладательница типа склонной к жирности, добавьте к уходу еще легкий массаж прохладными компрессами.
Обилие солнечных лучей и высокие температуры легко могут вызвать раздражения. Чтобы этого избежать, не забывайте про тонизирование и увлажнение кожи. Особенно продуктами с витамин Е, который усиливают регенерацию клеток, что необходимо после воздействия ультрафиолета. Огромным плюсом станет наличие успокаивающих трав в составе, а также на ночь присмотритесь к средства, стимулирующим синтез коллагена.
Много масок не бывает, особенно летом и, если речь заходит об увлажнении. Так обладательницам сухой кожи отлично подойдут маски с гиалуроновой кислотой, витамином С и Е, кокосовым или оливковым маслами. А вот для ухода за нормальной и жирной берите продукты с витамином В5 и С, альгинатами, ромашкой. Такие составы не просто будут питать эпидермис, но и бороться с бактериями.
Матирующие салфетки — незаменимая вещь в летний период, которую стоит всегда носить в своей сумочке. Эти маленькие помощники в любой момент могут спасти ваш макияж и убрать с лица жирный блеск. Кроме того матирующие салфетки впитывают в себя помимо сального жира, ещё и пыть, освобождая кожу от лишнего загрязнения. Однако помните, не нужно ими протирать все лицо, просто промокните нужную зону. Если не хватало одной салфетки, возьмите ещё, но не используйте одну салфетку несколько раз.