5 лайфхаков по уходу за кожей лица летом

В жаркое время года кожа требует особого внимания и ухода. Яркое солнце, городская пыль и сухой воздух — серьезные агрессоры, невнимание к которым может привести к печальным последствиям. Чтобы этого не произошло певица ТО-МА поделилась своими бьюти-лайфхаками, которые помогут вашей коже пережить лето с минимальными потерями.

1 Защита от солнечных лучей

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Ультрафиолет — главный враг кожи в этот сезон. Конечно, небольшой загар никому не повредит, но обилие солнечных лучей может также привести к ожогам, шелушению и неожиданной пигментации. Чтобы этого не произошло, всегда держите под рукой солнцезащитный крем. Небольшое количество продукта никак не отразиться на стойкости макияжа, а кожа точно скажет спасибо. Главное обращайте на фактор защиты, указанный на тюбике, для города достаточно 20 SPF, а вот если соберетесь на пляж, то лучше прихватить с собой 50 SPF.

2 Очищение

В независимости от времени года, об очищении кожи забывать нельзя. Однако, не спешите бежать за любимым скрабом, летом очень важен деликатный уход. Поэтому присмотритесь к легким пенкам и мягким тоникам без спиртовой основы или с небольшим количеством его содержания. Поверьте, кожа скажет только спасибо. А если вы обладательница типа склонной к жирности, добавьте к уходу еще легкий массаж прохладными компрессами.

3 Тонизирование и увлажнение

Обилие солнечных лучей и высокие температуры легко могут вызвать раздражения. Чтобы этого избежать, не забывайте про тонизирование и увлажнение кожи. Особенно продуктами с витамин Е, который усиливают регенерацию клеток, что необходимо после воздействия ультрафиолета. Огромным плюсом станет наличие успокаивающих трав в составе, а также на ночь присмотритесь к средства, стимулирующим синтез коллагена.

4 Маски

Много масок не бывает, особенно летом и, если речь заходит об увлажнении. Так обладательницам сухой кожи отлично подойдут маски с гиалуроновой кислотой, витамином С и Е, кокосовым или оливковым маслами. А вот для ухода за нормальной и жирной берите продукты с витамином В5 и С, альгинатами, ромашкой. Такие составы не просто будут питать эпидермис, но и бороться с бактериями.

5 Матирующие салфетки