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2 часа назад

Худеющую блогершу заставили объедаться ради пластики ее мечты

Lenta.ru

TikTok-блогершу Карлин Холланд из Перта, Австралия, которая худела с помощью строгих диет, заставили объедаться ради пластической операции ее мечты. Соответствующий материал приводит 7News.

Худеющую блогершу заставили объедаться ради пластики
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, 22-летняя австралийка рассказала, что ограничивала себя в питании и посвящала время занятиям в спортзале, поскольку была недовольна собственной внешностью со времен подросткового возраста. Девушке удалось похудеть, однако вместе с лишними килограммами исчезли пышные формы, которыми она гордилась. Вернуть объем соответствующим частям тела не получалось, несмотря на интенсивные тренировки, заверила Холланд. По этой причине она решилась на бразильскую подтяжку ягодиц, в рамках которой пациенту пересаживают собственную жировую ткань.

Однако, когда инфлюэнсерша обратилась к врачам, те заявили, что ей необходимо набрать вес, поскольку она слишком худая для указанной процедуры. Так, блогерше пришлось полностью изменить свой рацион, включив в него богатую жирами и углеводами пищу, которую она употребляла пять раз в день. «Это, наверное, единственный случай, когда вы можете есть все, что хотите, и не укорять себя», — отметила Холланд, которая набрала 10 килограммов в течение полугода и сделала желаемую коррекцию фигуры.

В мае британская блогерша Лея Джейн рассказала, что похудела с размера XXXL до M и стала несчастной. Девушка отметила, что для достижения желаемого результата ей пришлось несколько раз прибегнуть к пластической хирургии. Известно, что впервые она легла под нож в 23 года, чтобы избавиться от дряблой кожи на животе, которая образовалась после резкого снижения веса.

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