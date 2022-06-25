Врач-диетолог рассказала, что нужно есть для быстрого и красивого загара

Дарья Русакова – врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов – рассказала, что нужно есть для быстрого и красивого загара.

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По словам специалиста, употребление в пищу оранжевых овощей и фруктов поможет быстрее получить красивый персиковый оттенок кожи, передаёт сайт Радио «Комсомольская правда».

«Перед принятием солнечных ванн следует употреблять продукты с большим содержанием каротиноидов, – отметила она. – Это абрикосы, персики и морковь. От этих фруктов и овощей формируется красивый персиковый загар. Он отличается высокой стойкостью».

Кроме того, тем, кто собирается загорать, следует включить в свой рацион морепродукты и орехи. Они богаты маслами, обладают антиоксидантной активностью, поэтому будут защищать кожу от негативных влияний ультрафиолета. Также Русакова советовала пить достаточное количество жидкости, чтобы увлажнять кожу