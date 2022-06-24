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16 минут назад

Названы продукты для красивого загара

Medical Note

Оранжевые овощи и фрукты помогают быстрее получить красивый персиковый загар, сообщила «Москве 24» кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

Названы продукты для красивого загара
Фото: Medical NoteMedical Note

Специалист посоветовала перед принятием солнечных ванн есть больше продуктов с высоким содержанием каротиноидов. Это абрикосы, персики и морковь. Они способствуют более быстрому и стойкому загару.

«Загар зависит от региона, в котором вы загораете. На юге это один загар, в средней полосе оттенок совершенно другой. Но за счет добавления оранжевых фруктов и овощей можно сделать его более приятным, более персиковым»,

— рассказала эксперт.

Она также посоветовала включить в рацион морепродукты и богатые маслами орехи. Содержащиеся в них полезные жирные кислоты обладают антиоксидантной активностью и потому защищают кожу от негативного влияния ультрафиолета.

Кроме того, нужно пить больше воды, чтобы увлажнять кожу, так как при воздействии солнечного света она будет испытывать сильный стресс.

«Загорать в любом случае нужно с осторожностью, в определенные часы и обязательно с использованием солнцезащитного крема»,

— добавила Дарья Русакова.

Красота,Дарья Русакова,
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