Названы продукты для красивого загара

Оранжевые овощи и фрукты помогают быстрее получить красивый персиковый загар, сообщила «Москве 24» кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.
Специалист посоветовала перед принятием солнечных ванн есть больше продуктов с высоким содержанием каротиноидов. Это абрикосы, персики и морковь. Они способствуют более быстрому и стойкому загару.
«Загар зависит от региона, в котором вы загораете. На юге это один загар, в средней полосе оттенок совершенно другой. Но за счет добавления оранжевых фруктов и овощей можно сделать его более приятным, более персиковым»,
— рассказала эксперт.
Она также посоветовала включить в рацион морепродукты и богатые маслами орехи. Содержащиеся в них полезные жирные кислоты обладают антиоксидантной активностью и потому защищают кожу от негативного влияния ультрафиолета.
Кроме того, нужно пить больше воды, чтобы увлажнять кожу, так как при воздействии солнечного света она будет испытывать сильный стресс.
«Загорать в любом случае нужно с осторожностью, в определенные часы и обязательно с использованием солнцезащитного крема»,
— добавила Дарья Русакова.