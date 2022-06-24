Секрет сохранения маникюра во время дачных работ

Владелица сети салонов красоты «Маникюрофф» Ирина Голубовская раскрыла секрет сохранения маникюра во время работы на дачном участке. Интервью с ней публикует «Газета.Ru» .

«Важно, чтобы мастер сделал укрепление гелем или акрилом. Тогда покрытие будет более стойким как в обычной жизни, так и при работе саду или огороде»,

Кроме того, по словам бизнесвумен, необходимо увлажнять кожу рук и кутикулу после взаимодействия с землей. Вдобавок она порекомендовала по возможности как можно меньше носить перчатки, поскольку под ними создается парниковый эффект, который негативно сказывается на покрытии.