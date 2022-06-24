Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+27° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
1 час назад

Как подготовить лицо к выпускному: советы дерматолога

РИА "ФедералПресс"

Врач-косметолог, дерматолог Татьяна Егорова рассказала «ФедералПресс», что желательно за две недели до выпускного сделать чистку, если это необходимо.

Как подготовить лицо к выпускному: советы дерматолога
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

При этом нужно пить больше воды и высыпаться. Говоря об увлажнении кожи, эксперт отметила, что молодым людям, как правило, не нужны какие-то дополнительные стимуляции.

«Если кожа очень сухая, то можно использовать легкие увлажняющие крема. Если кожа жирная или нормальная, можно ее просто хорошо очищать и пользоваться термальной водой. Лишний раз кожу не надо перемазывать»,

– подчеркнула специалист.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, как защитить кожу лица в 30-градусную жару.

Красота,Татьяна Егорова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители