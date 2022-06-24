Как подготовить лицо к выпускному: советы дерматолога

Врач-косметолог, дерматолог Татьяна Егорова рассказала «ФедералПресс», что желательно за две недели до выпускного сделать чистку, если это необходимо.
При этом нужно пить больше воды и высыпаться. Говоря об увлажнении кожи, эксперт отметила, что молодым людям, как правило, не нужны какие-то дополнительные стимуляции.
«Если кожа очень сухая, то можно использовать легкие увлажняющие крема. Если кожа жирная или нормальная, можно ее просто хорошо очищать и пользоваться термальной водой. Лишний раз кожу не надо перемазывать»,
– подчеркнула специалист.
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