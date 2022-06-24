Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+28° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
2 часа назад

Назван способ разгладить морщины на лице без косметолога

Lenta.ru

Редактор отдела красоты американской версии журнала Allure Тейлор Глинн назвала способ разгладить морщины на лице без сеансов у косметолога. Соответствующими рекомендациями она поделилась на сайте издания.

Назван способ разгладить морщины на лице без косметолога
Фото: ShutterstockShutterstock

По словам Глинн, в социальных сетях стал популярен лайфхак, который предлагает использовать специальные тейпы (скотч) для лица. Метод заключается в расположении ленты на участках, где необходимо уменьшение или предотвращение появления заломов на коже (в основном на лбу). Предполагается, что таким образом бьюти-средство помогает удерживать мышцы в одном положении, не позволяя им сокращаться, отмечает журналистка. Инфлюэнсеры утверждают, что тейпирование каждую ночь на протяжении недели действительно помогло им избавиться от проблемы.

В своем комментарии порталу доктор медицинских наук, пластический хирург Майкл Хорн подтвердил, что процедура работает. Однако он предупреждает, что она может иметь и обратный эффект, делая морщины более заметными. «Тейпами вы мешаете мышцам делать то, что они должны делать, тем самым увеличивая сопротивление. Поэтому со временем они могут стать сильнее и ускорят образование морщин, которых вы надеялись избежать», — пояснил он.

В апреле российский врач-косметолог, дерматолог Ольга Андриянова раскрыла способы, помогающие избежать морщин в молодом возрасте, а также причины их появления. Андриянова порекомендовала по возможности устранить факторы, негативно влияющие на организм, а также отказаться от избыточного употребления сладкого.

Красота,Ольга Андриянова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители