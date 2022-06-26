Для кого и чем опасна жаркая солнечная погода

Одно из самых распространенных мнений — загар на солнце провоцирует старение кожи, раннюю пигментацию и различные кожные заболевания. «Вечерняя Москва» выяснила у врача-дерматолога Ирины Скорогудаевой, действительно ли это так, насколько опасно влияние солнечных лучей для человека и как можно защитить кожу от вредного УФ-воздействия.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам специалиста, дозированный загар на солнце не представляет вреда для людей. Легкие солнечные ванны оказывают положительное влияние на организм человека. В некоторых случаях солнце останавливает воспалительные процессы, лечит некоторые виды дерматоза, активирует синтез витамина D3 в коже, помогает бороться с депрессивными состояниями.

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Однако дерматолог отметила, что есть группы людей, которые находятся в зоне риска влияния солнца.

— Людям, склонным к розацеа, рекомендуется находиться на солнце, используя защиту (кремы или одежда, которые защищают кожу). То же самое касается людей, у которых есть большое количество недоброкачественных родинок. Они могут спровоцировать меланому и кератому. Также не рекомендовано загорать телом при мастопатии. Загар может стать триггером заболевания, — добавила Скорогудаева.

А вот возрастных ограничений для нахождения на солнце не существует. Но, по мнению специалиста, если на коже уже есть изменения, которые сигнализируют, что пигмент проявляется более активно, в независимости от возраста, на солнце лучше проводить меньше времени. Солнечные лучи обостряют появление кератом (уплотнение рогового слоя, светло-коричневые наросты на коже), локального гиперкератоза, папиллом. Также солнце может спровоцировать более опасные формы этих заболеваний (меланому и т. д.).

Что касается маленьких детей, то для них даже рекомендовано принимать солнечные ванны (не под прямыми лучами солнца, а чем-то обезопасить воздействие лучей), чтобы синтезировался витамин D3. Если ребенок не получает необходимую дозу солнца, это может спровоцировать рахит (недоразвитие мозга), который влечет за собой последующие умственные отклонения и остановку развития костной структуры.

Кому полезно, а кому во вред

Дерматолог отмечает, что существует определенная градация типов внешности, от которого зависит безопасное времяпрепровождение на солнце. Он определяется по шкале Фицпатрика, по этому результату можно понять, сколько времени необходимо проводить на солнце, чтобы его влияние было не во вред.

Среди них первый тип, который отметила специалист, голубоглазые и светловолосые/рыжие люди с розовой кожей. Этот тип людей больше всего подвержен негативному влиянию солнца, потому что у них не синтезируется меланин (природный пигмент, который защищает кожу от УФ-излучения). Поэтому этой группе людей противопоказано долго находиться на солнце. Они не загорают, а сразу обгорают. Также склонность к фотоиндуцированному старению и меланоме у них выше, чем у других людей, потому что не формируется защита от солнца.

Следующим типом являются голубоглазые и светловолосые люди. Как отметила Скорогудаева, у этих людей большая склонность к розацеа, а солнце является активатором появления этой болезни.

К третьему, четвертому, пятому и шестому типам дерматолог отнесла темнокожих людей. Она отметила, что этот тип людей самый устойчивый к воздействию солнечных лучей. У них формируется необходимый пигмент (меланин), который защищает кожу от солнца. Он работает как антиоксидант и как фильтр от опасных лучей.

Также дерматолог отметила, что меланин невозможно выработать искусственным путем. Его производимость зависит от множества факторов, включая гормональный. У светлокожих людей в генетике заложен минимальный синтез этого защитного пигмента, поэтому им лучше не выходить на солнце, когда оно находится в активной фазе, а если избежать пребывания на солнце невозможно, необходимо использовать защиту.

Как защититься от солнца

Среди способов защитить себя от негативного влияния солнечных лучей Скорогудаева выделила следующие: одежда, которая закрывает открытые участки тела, и фильтры от солнца (средства с SPF-факторами). SPF-фактор означает, насколько увеличится время защиты кожи от солнца, если нанести косметическое средство.

Дерматолог рассказала также, как определить, сколько времени кожа находится под защитой средства с SPF-фильтром.

— Сначала необходимо определить время ожогового порога по таблице Фицпатрика. Далее следует умножить цифру SPF-средства на время ожогового порога (например, 30*10=300). Полученный результат является временем, в течение которого кожа находится под защитой. По его истечении необходимо нанести средство повторно.

Также врач отметила, что действие кремов с SPF-факторами приостанавливается после попадания воды на кожу. После купания в водоемах необходимо наносить средство повторно. Исключения составляют физические фильтры от солнца, которые работают по принципу светоотражения. Их время работы дольше.

А вот использование масел для загара не рекомендовано. Соединения в маслах ускоряют не только проявление загара, но и образование пигментных пятен на коже. Все, что используется на масляной основе, не является защитой от солнца.

— В маслах содержится группа соединений (псоралены), которые повышают уровень чувствительности кожи к солнцу. По этой причине загар проступает быстрее, но и процесс возникновения пигментации ускоряется, — добавила Скорогудаева.

Среди видов солнечных лучей Скорогудаева выделила самые опасные — это UVA-лучи, которые имеют высокую способность проникновения и ускоряют процесс фотоиндуцированного старения кожи.

Не только вред, но и польза

При этом дерматолог отметила и положительное влияние солнечных лучей на организм человека. Солнце замедляет регенерацию, соответственно, подавляет воспаление и гасит иммунитет, а так как любое воспаление — это активация иммунной системы, то солнце для некоторых кожных заболеваний играет положительную роль, потому что купирует воспалительный процесс.

— Долгое отсутствие солнца провоцирует депрессию, так как именно солнечные лучи ускоряют синтез серотонина. Витамин Д является стероидным гормоном и моделирует множество процессов в организме. Влияет и на сердечно-сосудистую, и на центральную нервную систему и т. д. Его выработка происходит только под действием солнца. Поэтому необходимо получать минимальную дозу солнечных лучей, — добавила Скорогудаева.