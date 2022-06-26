Как правильно загорать на море

Избежать солнечных ожогов помогут несколько простых правил.

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Как загорать без вреда для здоровья? Рассказываем вместе с дерматологом.

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Погода радует солнечными деньками, и сейчас особенно актуально поговорить о загаре. Как и чем защитить кожу от солнца, чтобы получить ровный и красивый загар? Перед вами — инструкция по принятию солнечных ванн.

В какое время лучше загорать

Загорать лучше всего до 12:00 и после 17:00 — это самое благоприятное время для получения красивого равномерного загара без вреда для здоровья. В середине дня солнце очень активное, и ультрафиолетовые лучи пагубно воздействуют на кожу, вызывая фотостарение, гиперпигментацию и появление сосудистых звёздочек.

Также повышается риск возникновения меланомы — опасного онкологического заболевания. Поэтому детям до трёх лет категорически нельзя пребывать на солнце без защитных средств, так как это значительно увеличивает риск злокачественной опухоли.

Сколько по времени можно находиться под солнцем

Сразу долго находиться на солнце нельзя — кожу надо подготовить к принятию солнечных ванн. Первый раз загорать стоит не более 15 минут, с каждым днём увеличивая время пребывания на солнце. Речь идёт только о тех часах, которые мы указали ранее — до полудня и после пяти вечера.

Если же по каким-то обстоятельствам вы находитесь под открытым солнцем в период времени, не рекомендованный для загара, необходимо использование солнцезащитных средств с высоким фактором SPF — 50+. Крем важно обновлять каждые два часа, потому что его свойства со временем снижаются и не обеспечивают должную защиту, даже если вы его ощущаете.

Как подготовить кожу к загару

Перед выходом на солнце кожу необходимо подготовить к загару. Есть несколько правил, которые помогут добиться максимально хорошего результата.

Вовремя сделанная депиляция. Не накануне перед загаром, а хотя бы за несколько дней до. Потому что любая подобная процедура нарушает покровный барьер кожи. Под воздействием ультрафиолетовых лучей кожа защищается от ожога выработкой меланина. Это пигмент, который откладывается неравномерно и может привести к появлению пигментных пятен.

Скрабирование. Сделать его лучше за день-два до предполагаемого загара. Так вы очищаете кожу от ороговевших чешуек, позволяя загару лечь равномерно и остаться на коже дольше.

Увлажнение кожи. Загорать нужно обязательно с нанесением увлажняющих средств. Сделать это в идеале заранее, непосредственно перед загаром, потому что ультрафиолетовые лучи агрессивно воздействуют на кожу и высушивают её.

Какие средства лучше использовать

Средства могут быть самые разные — как для загара, так и от загара. Если у вас первый фототип кожи — сразу краснеете, а не загораете — лучше всего использовать средства с защитой минимум SPF 15-30. Даже в этом случае вы получите красивый оттенок.

Многие ошибочно считают, что с солнцезащитными средствами загара не будет, но это не так. Наоборот, цвет ляжет ровно и без вреда для здоровья.

После загара тоже нужно использовать увлажняющие средства — как в случае с появлением золотистого оттенка, так и в случае ожога. В первом варианте это необходимо для закрепления результата, потому что ультрафиолет сушит кожу, а с ороговевшими чешуйками она будет быстрее облазить, лишая вас приобретённого красивого загара.