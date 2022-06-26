Бровист испортила внешность подружки невесты за день до свадьбы

Известно, что блогерша Ханна Ноулс занялась подготовкой к мероприятию и записалась на процедуры в салон красоты за два дня до назначенной даты. Результат одной из них, а именно коррекции воском и окрашивания бровей, она запечатлела на камеру и показала подписчикам. Так, на размещенных кадрах были заметны покраснения и ожоги на лбу, веках и в области переносицы.