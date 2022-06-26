Эксперт напомнила правила ухода за кожей лица летом

«В-третьих, SPF нужно наносить при каждом выходе на улицу. Важно помнить, что солнце активно круглый год как на пляже, так и в мегаполисе», - заявила Семенова, предупредив, что даже в условиях города не стоит забывать о защитных средствах для кожи.