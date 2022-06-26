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1 час назад

Эксперт напомнила правила базового ухода за кожей лица летом

Вести Подмосковья

Создатель эко-бренда косметики SmoRodina Анастасия Семенова в ходе беседы с Daily Moscow о SPF-кремах рассказала секреты сохранения здоровья кожи лица в летний период. Постулаты просты: очищение, увлажнение и защита.

Эксперт напомнила правила ухода за кожей лица летом
Фото: вести подмосковьявести подмосковья

Очищение - это первое, о чем нужно помнить. «Летом риск появления воспалений и акне выше из-за активной работы сальных желез. Выделяющийся себум смешивается с пылью и частичками тонального крема, которые нужно обязательно удалить в конце дня», - сообщила Семенова. Обычно для этих целей используется пенки, гели, мицеллярная вода.

Второе - увлажнение. Из-за усиления солнечной активности повышается риск кожа обезвоживается. Подспорьем в борьбе с сухостью кожи станут легкие увлажняющие кремы, сыворотки с гиалуроновой кислотой, питательные маски.

«В-третьих, SPF нужно наносить при каждом выходе на улицу. Важно помнить, что солнце активно круглый год как на пляже, так и в мегаполисе», - заявила Семенова, предупредив, что даже в условиях города не стоит забывать о защитных средствах для кожи.

О том, как выбрать солнцезащитный крем, читайте в тематическом материале. Перед выходом на улицу обращайте внимание на УФ-индекс (показатель, характеризующий уровень ультрафиолетового излучения). Его обычно указывают в прогнозе погоды.

Красота,Анастасия Семенова,
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