Полностью татуированная модель показала фото с чистой кожей

Модель Кэрин Оуенс с татуировками по всему телу показала свои старые фотографии с чистой кожей. Ее историей заинтересовались журналисты Daily Star.

Фото: Carine Owens Carine Owens

Блогерша поделилась с редакторами снимками, на которых она запечатлена до трансформации. Собеседница издания рассказала, что увлеклась тату в возрасте 14 лет. Сегодня героине материала 36 лет и ее тело забито рисунками на 65 процентов.

Carine Owens

На размещенных кадрах женщина позировала в бикини, демонстрируя фигуру и малочисленные узоры на теле.

«У этой девушки было много личных травм, я бы не хотела снова быть ей. Я испытываю удовольствие от своего нового образа. На фото из прошлого я вижу только боль», — высказалась Оуенс.

В интервью женщина призналась, что ее мечта заключается в том, чтобы покрыть татуировками 100 процентов кожи за следующие два года. Манекенщица также отметила, что процесс нанесения узоров по сей день является болезненным для нее.

«Труднее всего я переносила тату на животе — там у меня изображен огромный тигр», — добавила модель.