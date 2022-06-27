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3 часа назад

Модель с татуировками по всему телу показала старые фото с чистой кожей

Lenta.ru

Модель Кэрин Оуенс с татуировками по всему телу показала свои старые фотографии с чистой кожей. Ее историей заинтересовались журналисты Daily Star.

Полностью татуированная модель показала фото с чистой кожей
Фото: Carine OwensCarine Owens

Блогерша поделилась с редакторами снимками, на которых она запечатлена до трансформации. Собеседница издания рассказала, что увлеклась тату в возрасте 14 лет. Сегодня героине материала 36 лет и ее тело забито рисунками на 65 процентов.

Carine Owens

На размещенных кадрах женщина позировала в бикини, демонстрируя фигуру и малочисленные узоры на теле.

«У этой девушки было много личных травм, я бы не хотела снова быть ей. Я испытываю удовольствие от своего нового образа. На фото из прошлого я вижу только боль», — высказалась Оуенс.

В интервью женщина призналась, что ее мечта заключается в том, чтобы покрыть татуировками 100 процентов кожи за следующие два года. Манекенщица также отметила, что процесс нанесения узоров по сей день является болезненным для нее.

«Труднее всего я переносила тату на животе — там у меня изображен огромный тигр», — добавила модель.

Ранее в июне жительница Польши Адрианна Айзенбах, именуемая «самой татуированной женщиной страны», показала свою внешность до трансформации. Кадры с чистой кожей были сделаны в 2017 году, а уже в 2020-м ее тело было покрыто рисунками на 95 процентов. Блогерша призналась, что новый образ ей нравится больше, а процесс нанесения тату для нее является тренировкой выносливости.

Красота,
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