Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+25° в 
USD 53.36EUR 56.05
Войти в почту
2 часа назад

Названы пять ошибок в макияже, которые добавляют возраста

Вечерняя Москва

Эксперты рассказали о самых распространенных ошибках в макияже, которые добавляют возраста.

5 ошибок в макияже, которые добавляют возраста
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Первая из них — отказ от использования пудры. После нанесения тонального крема многие женщины забывают закрепить макияж пудрой и сразу приступают к контурингу. Это приводит к тому, что бронзирующее средство ложится неровно.

Часто женщины используют слишком много туши. Для выразительного взгляда достаточно провести по ресницам кисточкой два–три раза. В противном случае макияж будет выглядеть тяжелым и неопрятным и добавит возраста.

Некоторые девушки выбирают сложные оттенки румян. Чтобы не выглядеть старше, лучше отдавать предпочтение нежно-розовым и персиковым тонам.

Еще один прием, который часто используют женщины, — выход карандашом за контур губ. Многие уверены, что этот бьюти-прием зрительно увеличивает губы, но иногда он может навредить макияжу.

Также не стоит делать несколько ярких акцентов. Стоит выбрать одну зону: глаза или губы, передает издание «Профиль».

До этого косметолог назвала эффективные средства в борьбе с отеками и темными кругами под глазами. Эксперт рекомендует использовать физические упражнения и контрастный душ для ликвидации лишней жидкости из организма.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители