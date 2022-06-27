5 ошибок в макияже, которые добавляют возраста

Эксперты рассказали о самых распространенных ошибках в макияже, которые добавляют возраста.

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Первая из них — отказ от использования пудры. После нанесения тонального крема многие женщины забывают закрепить макияж пудрой и сразу приступают к контурингу. Это приводит к тому, что бронзирующее средство ложится неровно.

Часто женщины используют слишком много туши. Для выразительного взгляда достаточно провести по ресницам кисточкой два–три раза. В противном случае макияж будет выглядеть тяжелым и неопрятным и добавит возраста.

Некоторые девушки выбирают сложные оттенки румян. Чтобы не выглядеть старше, лучше отдавать предпочтение нежно-розовым и персиковым тонам.

Еще один прием, который часто используют женщины, — выход карандашом за контур губ. Многие уверены, что этот бьюти-прием зрительно увеличивает губы, но иногда он может навредить макияжу.

Также не стоит делать несколько ярких акцентов. Стоит выбрать одну зону: глаза или губы, передает издание «Профиль».