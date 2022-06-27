4 прически, которые спасут вас в жару

В жару меньше всего хочется сооружать сложные конструкции на голове, и еще меньше хочется распускать волосы — можно и тепловой удар получить. Мы решили немного вам помочь, если каждое жаркое утро у вас начинается с проблем по выбору прически.

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Платок — мастхэв

Если вам предстоит долго находиться под прямыми лучами солнца, стоит подумать о головном уборе, однако шляпки не всегда подходят для городских «луков». В этом случае на помощь приходит самый обычный платок. Он поможет защитить вас от солнечного удара и не даст волосам потерять влагу. Выбираем шелковый платок яркого цвета, а вот как его повязать — все зависит от вашей фантазии.

Всевозможные косички

И все же стилисты рекомендуют экспериментировать с плотными и мелкими косичками, так как слишком пышная и объемная коса будет здорово нагревать спину и шею — вы буквально «сваритесь». Ваша задача — убрать волосы, а для этого прекрасно подойдут афроварианты или же несколько плотных косичек, которые далее вы можете собрать в оригинальную прическу. Этим летом косы заслуживают отдельного внимания стилистов, так что выбор идеальной косы остается за вами.

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Заколки

Жемчужные заколки успели выйти из модных топов, но кто сказал, что мы должны полностью отказаться от этого аксессуара? Не ограничивайтесь несколькими предметами — создайте своеобразный узор из мелких заколок, попутно убрав с лица волосы, которые являются «парником» для лица и шеи. Выбирайте заколки с металлическим отливом или же цветные варианты, и, конечно, не старайтесь спрятать их за волосами.

Мелкие пучки

Конечно, вы можете остановиться и на одном пышном пучке, который мы и сами очень любим, однако поклонникам замысловатых причесок такой вариант может показаться скучным. Стилисты сообщают, что этим летом можно поймать школьный вайб, хотя бы с помощью дерзких причесок, что мы и рекомендуем вам сделать. Небольшие пучки замиксованные с косичками или хвостами будут смотреться невероятно эффектно, и что самое важное — не дадут «поджариться» в самый жаркий день.