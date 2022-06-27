Как быстро отрастить волосы в домашних условиях: 7 советов для ускорения роста волос на голове

Если в организме что-то идет не так, волосы всегда реагируют, правда узнаем мы об этом не сразу, а спустя пару месяцев, и конечно же, расстраиваемся, когда видим непривычно много выпавших волос на расческе. Но, к счастью, на этот процесс можно влиять, стоит лишь проявить настойчивость и усилить дисциплину. «Рамблер» рассказывает, как быстро отрастить волосы и улучшить их состояние.

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Почему выпадают волосы

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Волосы никогда не начинают выпадать просто так, у этого печального процесса есть причины. И нужно их найти, чтобы остановить выпадение волос и ускорить их новый рост.

Дефицит витаминов

Прежде чем назначать себе курс витаминов, стоит убедиться в том, что их не хватает. Для этого нужно сдать анализ. Выпадение волос в некоторых случаях может быть следствием недостатка витамина D, группы В, а также железа.

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Кстати, железо может не усваиваться, в том числе из-за нехватки витаминов группы В. Со всеми этими вопросами стоит обратиться к врачу, особенно если вы чувствуете усталость даже после сна и нет никаких сил приниматься за дела.

Образ жизни

Недостаток витаминов часто идет под руку с неправильным образом жизни: нерациональное питание, вечный недосып, тревожность, вспышки гнева, внезапная паника — все это не добавляет здоровья, в том числе волосам. Конечно, стоит пересмотреть свои взгляды на режим труда и отдыха, наладить питание, чтобы организм получал с пищей достаточное количество белков, жиров и углеводов.

Стресс

Этот пункт стоит прописать отдельной строкой. Если чувствуете, что просто не справляетесь с этой жизнью, и кажется, еще немного и вы не сможете встать с кровати, идите к психотерапевту. Он поможет подобрать препараты, которые действительно работают. И нет, это не валерьянка, оставьте ее котикам.

Перенесенные заболевания

Постковидное выпадение волос, к сожалению, не редкость. Чаще всего с этим сталкиваются те, у кого продолжительное время держалась очень высокая температура. Здесь имеет смысл учесть все предыдущие причины и запастись терпением, через некоторое время волосы восстановятся.

Беременность и роды

Через три-четыре месяца после родов волосы начинают стремительно выпадать. Это вызвано резким изменением гормонального фона. Поэтому во время беременности волосы перестают выпадать, но с лихвой наверстывают после родов. В этом случае нет повода переживать, выпадение волос рано или поздно остановится, а затем начнут расти новые волосы, лучше прежних.

Алопеция

Это заболевание встречается и у мужчин, и у женщин. Диагноз должен поставить врач-трихолог, и в каждом конкретном случае он же подбирает необходимое лечение. Иногда с потерей волос нужно просто смириться, либо решиться на пересадку волос.

Способы ускорить рост волос

Принимаясь отращивать волосы, помните, что в норме они выпадают — до 100-150 волос в сутки. Это связано с тем, что жизненный цикл волоса состоит из трех фаз:

Анаген, когда происходит активный рост,

Катаген, когда происходит отмирание корня,

Телоген, когда волос выпадает, а на его месте формируется новый.

Волосы растут не синхронно, а каждый в своем режиме. Как правило, в месяц кончики отрастают на 1-2,5 сантиметра. Иногда волосам можно немного помочь, и тогда они начнут расти быстрее.

Массаж

Во-первых, это приятно и помогает снять напряжение, накопившееся за день. А во-вторых и в-главных, массаж стимулирует кровообращение, улучшается питание волосяных луковиц и как следствие ускоряется рост волос.

Специальные маски

Маски, ускоряющие рост волос, часто содержат экстракты веществ, которые вызывают прилив крови к волосяным фолликулам, например, экстракт черного перца.

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Такую маску нужно наносить на корни волос раз в неделю, а для усиления эффекта голову можно обернуть полотенцем. Следуйте инструкции по применению, указанной на упаковке.

Никотиновая кислота

Продается в аптеках и стоит недорого. После мытья разделяете волосы на проборы, наносите, слегка втираете и все. Идеально — купить средство в ампулах. Если взяли флакон, будьте осторожны при нанесении, можете вылить слишком много. Коже она вряд ли навредит, хотя перед применением нужно сделать простой тест на локтевом сгибе, но голова может чесаться. Обычно никотиновую кислоту применят курсами — один раз в три-четыре дня, всего 14 процедур. Через два месяца можно повторить.

Масла для кончиков

Иногда волосы не выпадают, а обламываются. Следите за состоянием кончиков, регулярно их стригите и используйте специальные масла для увлажнения.

Шелковая наволочка

Спать на шелковой наволочке советуют и косметологи, и трихологи. Это полезно и для лица — меньше морщин и заломов, и для волос — они не обламываются.

Салонные процедуры

Если ваши цели амбициозны, домашнего ухода будет мало. Обратитесь за помощью к профессионалам, во-первых, они скорректируют домашний уход с учетом состояния и реальных потребностей ваших волос и предложат подходящие салонные процедуры для достижения великолепного результата.

Витаминный комплекс

Также специалист может подобрать комплекс витаминов и минералов, в которых нуждаются ваши волосы. Восполнение дефицитов поможет ускорить рост волос и улучшить их состояние.

Как правильно мыть волосы

Расчешите волосы перед мытьем. Выдавите немного шампуня на ладонь, слегка взбейте с водой, чтобы образовалась пенка. Нанесите на корни и помассируйте, оставшуюся пену распределите по всей длине. Смойте. Повторите действие, но с меньшим количеством шампуня. Еще раз тщательно смойте. Нанесите кондиционер или бальзам волосы, немного отступив от корней. И еще раз тщательно смойте.

Что нельзя делать с волосами

Не ложитесь спать с мокрой головой

Не расчесывайте мокрые волосы

Не сушите горячим феном

Не укладывайте волосы без термозащиты

Не носите слишком тугие прически