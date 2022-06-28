Голубцы вместо гречки: Водянова поделилась секретами красоты

Российская модель с мировым именем, мать пятерых детей, филантроп и просто одна из самых красивых женщин планеты Наталья Водянова раскрыла свои секреты привлекательности.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Знаменитая русская модель Наталья Водянова считает, что внешняя красота зарождается из красоты внутренней, любви к своей природе и окружающему миру. А снимки модели со старшим сыном заставляют всех усомниться в ее возрасте, ведь она выглядит скорее как жизнерадостная подружка или сестра-погодка, нежели мама. У модели имеются личные секретики, благодаря которым можно выглядеть ровесницей своим детям.

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Здоровое питание без запретов

«Я позволяю себе все, что люблю, — без зазрения совести говорит модель. — Торт, шоколад, даже кофе, бокал пива и красное вино — время от времени, естественно. Не могу устоять перед русской кухней — голубцами и пирогами».

Наталья не придерживается изнурительной диеты, как это принято в модельном бизнесе, скорее наоборот, позволяет себе слабости, в пределах разумного, разумеется. Но из-за слабого желудка Водяновой приходится ограничивать употребление определенной пищи. Врачи даже подобрали для нее специальное питание по группе крови. Главная составляющая рациона — простая вода, рекомендуется около двух литров в сутки, а начать день необходимо со стакана воды с лимоном. Рацион Водяновой разнообразен, но есть запрещенные продукты, а именно, манго, бананы, авокадо, красное мясо. В список также включено излюбленное блюдо моделей — гречка, но в качестве еды выходного от диеты дня знаменитость выбирает традиционную русскую кухню, например, голубцы или драники.

Базовый уход

«Мои волосы и лицо достаточно истязают на съемках, поэтому в повседневной жизни я почти не пользуюсь косметикой и не делаю укладку. Вообще, я за естественную красоту».

Различным чисткам, инъекциям в салонах Наталья Водянова предпочитает правильно подобранный домашний уход и минимум воздействий на кожу, ведь работа модели подразумевает тонны макияжа и сложные укладки, хотя в этом случае компании, сотрудничающие с Натальей, старались подчеркнуть натуральность ее внешности, делая акцент на потрясающих соболиных бровях.

Активный образ жизни

«Это здорово снимает стресс, — делится своими мыслями Водянова. — Но я не сторонник силовых тренировок. Женщина должна оставаться женщиной и сохранять изящный силуэт, с формами, но не перегруженный мускулатурой».

Подобно знаменитой Мэрилин Монро, Наталья всегда придерживалась позиции, что спорт должен быть в удовольствие, чаще всего, модель предпочитает поплавать в бассейне или покататься на лошади, а вместо дивана, легкую тренировку в спортзале.

Массаж как средство борьбы с морщинами

Модель призналась, что впервые обратилась к косметологу лишь в 33 года из-за «гусиных лапок» на коже вокруг глаз. С этого времени массаж лица must-have в арсенале борьбы с морщинами, стоит уделить всего 15—25 минут в день и кожа будет выглядеть свежо, а улучшенное кровообращение поможет сохранить упругость и подтянутость кожи. Также Водянова призналась, она делает антивозрастные маски, когда видит, что кожа лица теряет тонус и нуждается в уходе.

Позволять себе больше

«Баланс и умеренность во всем — вот главные секреты хорошего здоровья и внешнего вида. Красота должна идти изнутри. Если нет внутренней гармонии, нет силы духа, то не помогут ни макияж, ни диеты, ни дорогая одежда».