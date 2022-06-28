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2 часа назад

Меган Фокс перекрасилась в блондинку и появилась на публике в образе Барби

Газета.Ru

Американская актриса Меган Фокс кардинально сменила имидж и вышла в свет в розовом мини-платье. Соответствующие снимки появились в фотобанке Getty Images.

Меган Фокс появилась на публике в образе Барби
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувший понедельник, 27 июня, Меган Фокс и Колсон Бэйкер посетили премьеру документального фильма о рэпере "Machine Gun Kelly: жизнь в розовом цвете" в Нью-Йорке. Специально для мероприятия оба решились на эксперимент со внешностью: актриса покрасила волосы в "клубничный" блонд, а ее жених — в малиновый оттенок. Каждый из них нарядился в соответствии с новым имиджем.

Меган Фокс надела розовое мини-платье Nensi Dojaka с босоножками на завязках и выглядела как Барби, а ее Кен — Machine Gun Kelly — выбрал игольчатый топ Chet Lo, белые джинсы и кеды. В начале июня Меган Фокс и Machine Gun Kelly представили фильм Taurus, в которым сыграли главные роли, на кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке.

Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, почему Полина Гагарина и Глюк'oZa копируют выходы Меган Фокс.

Красота,Меган Фокс,Полина Гагарина,
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