Меган Фокс появилась на публике в образе Барби

Американская актриса Меган Фокс кардинально сменила имидж и вышла в свет в розовом мини-платье. Соответствующие снимки появились в фотобанке Getty Images.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В минувший понедельник, 27 июня, Меган Фокс и Колсон Бэйкер посетили премьеру документального фильма о рэпере "Machine Gun Kelly: жизнь в розовом цвете" в Нью-Йорке. Специально для мероприятия оба решились на эксперимент со внешностью: актриса покрасила волосы в "клубничный" блонд, а ее жених — в малиновый оттенок. Каждый из них нарядился в соответствии с новым имиджем.

Меган Фокс надела розовое мини-платье Nensi Dojaka с босоножками на завязках и выглядела как Барби, а ее Кен — Machine Gun Kelly — выбрал игольчатый топ Chet Lo, белые джинсы и кеды. В начале июня Меган Фокс и Machine Gun Kelly представили фильм Taurus, в которым сыграли главные роли, на кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке.