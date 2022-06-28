Чем опасно домашнее отбеливание зубов

Стоматолог-имплантолог Илья Усачев рассказал, как с минимальными рисками провести процедуру отбеливания зубов. Врач также назвал самые актуальные процедуры.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Конечно же, отбеливанием надо заниматься у специалиста, иначе это может привести к нежелательным последствиям»,

– объяснил врач.

По словам Ильи Усачева, проводить отбеливание в домашних условиях не стоит – это может привести не только к изменению цвета, но и повреждению эмали и, как следствие, повышенной чувствительности.

При неправильном проведении отбеливания дома даже есть шанс удаления зубов в будущем, поэтому лучше не рисковать.

Безопасной процедурой Усачев назвал Zoom – у нее предсказуемый результат, который не нанесет вреда зубам, передает News.ru.