Чем опасно домашнее отбеливание зубов

Стоматолог-имплантолог Илья Усачев рассказал, как с минимальными рисками провести процедуру отбеливания зубов. Врач также назвал самые актуальные процедуры.
«Конечно же, отбеливанием надо заниматься у специалиста, иначе это может привести к нежелательным последствиям»,
– объяснил врач.
По словам Ильи Усачева, проводить отбеливание в домашних условиях не стоит – это может привести не только к изменению цвета, но и повреждению эмали и, как следствие, повышенной чувствительности.
При неправильном проведении отбеливания дома даже есть шанс удаления зубов в будущем, поэтому лучше не рисковать.
Безопасной процедурой Усачев назвал Zoom – у нее предсказуемый результат, который не нанесет вреда зубам, передает News.ru.
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