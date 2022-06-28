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1 час назад

Стоматолог рассказал, чем опасно домашнее отбеливание зубов

РИА "ФедералПресс"

Стоматолог-имплантолог Илья Усачев рассказал, как с минимальными рисками провести процедуру отбеливания зубов. Врач также назвал самые актуальные процедуры.

Чем опасно домашнее отбеливание зубов
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Конечно же, отбеливанием надо заниматься у специалиста, иначе это может привести к нежелательным последствиям»,

– объяснил врач.

По словам Ильи Усачева, проводить отбеливание в домашних условиях не стоит – это может привести не только к изменению цвета, но и повреждению эмали и, как следствие, повышенной чувствительности.

При неправильном проведении отбеливания дома даже есть шанс удаления зубов в будущем, поэтому лучше не рисковать.

Безопасной процедурой Усачев назвал Zoom – у нее предсказуемый результат, который не нанесет вреда зубам, передает News.ru.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что стоматолог рассказал, упадут ли цены на лечение зубов.

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