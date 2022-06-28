В каких случаях используют инъекционный коллаген

В России среди сторонников эстетической косметологии набирает популярность инъекционный коллаген. О том, кто и для чего его использует, рассказала косметолог, врач-дерматолог Наталья Лачинова.

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По словам эксперта, терапия с применением коллагена не имеет значительных противопоказаний. Тем не менее, особо внимательными стоит быть людям, склонным к аллергии и имеющим аутоимунные заболевания, так как коллагеновые препараты содержат большое количество белка и может спровоцировать реакцию организма. Перед коллагеновой процедурой рекомендовано проводить аллергопробы.

Косметолог пояснила что коллаген хорош для борьбы с мимическими морщинами вокруг глаз. Его также можно использовать для повышения плотности кожи на кистях рук, локтях, животе и внутренне поверхности бедер.

По словам Лачиновой, стоимость процедуры в рамках коллагенотерапии зависит от объема используемого препарата, передает «Радио 1».