Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+18° в 
USD 53.36EUR 56.05
Войти в почту
1 час назад

Косметолог рассказала, в каких случаях используют инъекционный коллаген

Вечерняя Москваиещё 1

В России среди сторонников эстетической косметологии набирает популярность инъекционный коллаген. О том, кто и для чего его использует, рассказала косметолог, врач-дерматолог Наталья Лачинова.

В каких случаях используют инъекционный коллаген
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам эксперта, терапия с применением коллагена не имеет значительных противопоказаний. Тем не менее, особо внимательными стоит быть людям, склонным к аллергии и имеющим аутоимунные заболевания, так как коллагеновые препараты содержат большое количество белка и может спровоцировать реакцию организма. Перед коллагеновой процедурой рекомендовано проводить аллергопробы.

Косметолог пояснила что коллаген хорош для борьбы с мимическими морщинами вокруг глаз. Его также можно использовать для повышения плотности кожи на кистях рук, локтях, животе и внутренне поверхности бедер.

По словам Лачиновой, стоимость процедуры в рамках коллагенотерапии зависит от объема используемого препарата, передает «Радио 1».

Ранее дерматолог Зоя Константинова объяснила, как часто нужно наносить крема с SPF.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители