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9 минут назад

Основные правила ухода за кожей

Вечерняя Москва

Врач-дерматовенеролог, врач-косметолог Ольга Быханова рассказала, что в любое время года важно соблюдать правила ухода за кожей. Для этого достаточно помнить об основных правилах: очищение, увлажнение и SPF-защита.

Основные правила ухода за кожей
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт пояснила, что летний уход отличается от зимнего более легкими текстурами кремов. Она посоветовала выбирать сертифицированные средства, так как при разработке составов всегда учитывается возможное взаимодействие компонентов, безопасность и стабильность составов при хранении.

— Под безопасностью и стабильностью подразумеваются специально подобранные упаковки, рассчитанный срок годности, в том числе после вскрытия, и добавление необходимых консервантов. Без них крем быстро заселят микроорганизмы, и его польза для кожи станет очень сомнительной,

— пояснила она в комментарии РИАМО.

Косметолог также добавила, что в летний период, помимо попадания на кожу прямых солнечных лучей, также стоит опасаться растений и насекомых.

Красота,
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