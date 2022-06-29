Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 52.97EUR 55.89
Войти в почту
59 минут назад

Как избавиться от целлюлита дома: реально эффективные способы

Мира Маркина

Целлюлит есть почти у каждой девушки независимо от ее возраста и веса, но если вы все-таки решили объявить ему войну, «Рамблер» собрал эффективные способы, которые помогут привести тело в порядок в домашних условиях.

Как избавиться от целлюлита дома: реально эффективные способы
Фото: AdobeStockAdobeStock

Важно понимать, что без комплексного подхода добиться нужного результата не получится. Целлюлит появляется из-за целого спектра причин — малоподвижный образ жизни, нехватка полезных микроэелементов, обезвоживание организма, поэтому сначала нужно наладить питание и восстановить водный баланс, а после подключить процедуры, которые помогут запустить микроциркуляцию крови.

Массаж сухой щеткой

Эта процедура улучшит кровообращение и окажет дренажный эффект. Важно массировать именно сухую кожу, а движения должны быть круговыми и плавными. Повторять их нужно минимум 5–10 раз, чтобы кожа покраснела.

Антицеллюлитные средства

Не забудьте подключить к борьбе с целлюлитом специальные кремы и лосьоны. Обратите внимание, чтобы в их составе были дренажные компоненты (ламинария, бурые водоросли, кофеин, камфора, ментол и другие), которые улучшают микроциркуляцию в коже.

Ванна с морской солью

Для приготовления ванны растворите под струей теплой воды 250-500 грамм соли. Она снимает отечность и выводит из организма лишнюю жидкость. Солевые ванны необходимо проходить курсом – 10-12 процедур, с очередностью раз в 2-3 дня, а результат будет виден спустя один-два месяца.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители