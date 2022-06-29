Как избавиться от целлюлита дома: реально эффективные способы

Целлюлит есть почти у каждой девушки независимо от ее возраста и веса, но если вы все-таки решили объявить ему войну, «Рамблер» собрал эффективные способы, которые помогут привести тело в порядок в домашних условиях.

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Важно понимать, что без комплексного подхода добиться нужного результата не получится. Целлюлит появляется из-за целого спектра причин — малоподвижный образ жизни, нехватка полезных микроэелементов, обезвоживание организма, поэтому сначала нужно наладить питание и восстановить водный баланс, а после подключить процедуры, которые помогут запустить микроциркуляцию крови.

Массаж сухой щеткой

Эта процедура улучшит кровообращение и окажет дренажный эффект. Важно массировать именно сухую кожу, а движения должны быть круговыми и плавными. Повторять их нужно минимум 5–10 раз, чтобы кожа покраснела.

Антицеллюлитные средства

Не забудьте подключить к борьбе с целлюлитом специальные кремы и лосьоны. Обратите внимание, чтобы в их составе были дренажные компоненты (ламинария, бурые водоросли, кофеин, камфора, ментол и другие), которые улучшают микроциркуляцию в коже.

Ванна с морской солью