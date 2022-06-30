Врач рассказала о пользе солнечных ванн

Обилие солнечного света оказывает положительное воздействие на человеческий организм, в частности снижает нервный фон и повышает настроение, заявила дерматолог Ирина Скорогудаева. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Она пояснила, что воздействие солнца ускоряет синтез серотонина. Кроме того, выработка витамина D происходит только под действием солнечных лучей.
"Последний, в свою очередь, является стероидным гормоном и моделирует множество процессов в организме. Влияет и на сердечно-сосудистую, и на центральную нервную системы",
– сказала Скорогудаева.
Также, по ее словам, солнце лечит некоторые виды дерматоза, способствует усилению костной системы и останавливает воспалительные процессы.
"Солнце замедляет регенерацию, соответственно, подавляет воспаление и гасит иммунитет. А так как любое воспаление – это активация иммунной системы, то солнце для некоторых кожных заболеваний играет положительную роль",
– пояснила врач.