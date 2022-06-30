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1 час назад

Врач рассказала о пользе солнечных ванн

Москва24

Обилие солнечного света оказывает положительное воздействие на человеческий организм, в частности снижает нервный фон и повышает настроение, заявила дерматолог Ирина Скорогудаева. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Врач рассказала о пользе солнечных ванн
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Она пояснила, что воздействие солнца ускоряет синтез серотонина. Кроме того, выработка витамина D происходит только под действием солнечных лучей.

"Последний, в свою очередь, является стероидным гормоном и моделирует множество процессов в организме. Влияет и на сердечно-сосудистую, и на центральную нервную системы",

– сказала Скорогудаева.

Также, по ее словам, солнце лечит некоторые виды дерматоза, способствует усилению костной системы и останавливает воспалительные процессы.

"Солнце замедляет регенерацию, соответственно, подавляет воспаление и гасит иммунитет. А так как любое воспаление – это активация иммунной системы, то солнце для некоторых кожных заболеваний играет положительную роль",

– пояснила врач.

Красота,
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