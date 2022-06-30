Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
41 минуту назад

Как правильно загорать, чтобы избежать проблем с кожей

В попытках заполучить шоколадный загар, многие девушки (и не только) проводят на солнце уйму времени. Однако далеко не все знают, как загорать правильно, из-за чего в конечном счете сталкиваются с неприятными последствиями. Подробнее о том, как загорать без вреда для здоровья и кожи – в материале "Рамблера".

Как правильно загорать, чтобы избежать проблем с кожей
Фото: Кадр из сериала "Друзья"Кадр из сериала "Друзья"

Купите солнцезащитный крем

Это, пожалуй, самое главное правило, которое по сей день многие игнорируют. Опасные ультрафиолетовые лучи UVB-типа вызывают не только покраснения и ожоги, но также меланому – рак кожи. SPF-крема не ослабят загар, они лишь подготовят кожу для длительного нахождения на солнце. Чтобы крем был максимально эффективным, наносить его нужно за 20 минут до выхода на улицу, а после обновлять каждые два часа или столько, сколько указано на упаковке.

Не загорайте в середине дня

По данным Американского агентства по охране окружающей среды (EPA), максимальное количество излучения попадает на Землю между 10 и 16 часами. В это время эксперты крайне не рекомендуют проводить много времени на солнце. Соответственно, безопаснее всего загорать до 10 утра и после 16 дня.

Воздействуйте на кожу изнутри

Для красивого и безопасного загара важна не только внешняя защита, но и внутренняя. Существуют продукты, которые помогают коже противостоять УФ-повреждениям. Благодаря тому, что в них содержится высокое содержание антиоксидантов, процесс разрушения и мутации клеток приостанавливается. К таким продуктам относятся:
  • рыба, богатая жирными кислотами омега-3
  • красные и оранжевые фрукты и овощи
  • горький шоколад
  • капуста
  • зелень
  • зеленые и черные чаи
Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители