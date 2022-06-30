Как правильно загорать, чтобы избежать проблем с кожей

В попытках заполучить шоколадный загар, многие девушки (и не только) проводят на солнце уйму времени. Однако далеко не все знают, как загорать правильно, из-за чего в конечном счете сталкиваются с неприятными последствиями. Подробнее о том, как загорать без вреда для здоровья и кожи – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Друзья" Кадр из сериала "Друзья"

Купите солнцезащитный крем

Это, пожалуй, самое главное правило, которое по сей день многие игнорируют. Опасные ультрафиолетовые лучи UVB-типа вызывают не только покраснения и ожоги, но также меланому – рак кожи. SPF-крема не ослабят загар, они лишь подготовят кожу для длительного нахождения на солнце. Чтобы крем был максимально эффективным, наносить его нужно за 20 минут до выхода на улицу, а после обновлять каждые два часа или столько, сколько указано на упаковке.

Не загорайте в середине дня

По данным Американского агентства по охране окружающей среды (EPA), максимальное количество излучения попадает на Землю между 10 и 16 часами. В это время эксперты крайне не рекомендуют проводить много времени на солнце. Соответственно, безопаснее всего загорать до 10 утра и после 16 дня.

Воздействуйте на кожу изнутри