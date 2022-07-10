Как отбелить кожу подмышек: эффективный способ

Нежная кожа подмышек может приобрести темный оттенок по разным причинам. Многим девушкам эта пигментация доставляет дискомфорт, особенно в летний период.

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К счастью, есть способ отбелить подмышки без вреда для здоровья. Подробнее о нем – в материале "Рамблера".

Гиперпигментация подмышек может быть следствием неправильно подобранного дезодоранта или других уходовых средств, реакцией на синтетические ткани, частое бритье и плохую гигиену.

Чтобы осветлить зону подмышек, достаточно прибегнуть к несложной бьюти-процедуре, которую можно провести в домашних условиях. Все, что потребуется – пищевая сода и лимон:

1. Разделите лимон на четыре части и выдавите сок в миску

2. Добавьте в сок соду для образования кашицы

3. Нанесите смесь на подмышечные впадины и оставьте на 5-10 минут

4. Для получения максимального эффекта можно оставить средство на ночь

Пользовательницы Сети отмечают, что кожа подмышек становится светлее уже после первой процедуры. Однако некоторые прибегают к ней курсами.