Стилист предостерегла от избыточного использования шампуня

Стилист по волосам Зои Ирвин раскрыла главные ошибки при мытье волос. Об этом пишет The Sun.

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Так, она посоветовала следить за количеством шампуня, который наносится на кожу головы. По мнению стилиста, многие используют слишком много очищающего средства - в то время как достаточно один раз нажать на помпу, отмеряющую количество шампуня, а уже после решить, нужно ли вам еще.

Она также отметила, что наносить шампунь каплями на руку не стоит - его следует растереть его по всей площади ладони, как крем для рук. Это обеспечивает равномерное распределение продукта. При мытье Зои предлагает держать голову неподвижно и двигать пальцами вокруг головы. Это растягивает клетки с волосяными фолликулами, увеличивая диаметр роста.