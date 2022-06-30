В Vogue перечислили лучшие прически для круглого лица

Журналисты назвали длинные волосы лучшей прической для владелиц упомянутого типа внешности, поскольку они визуально удлиняют скулы. Парикмахер Дом Сили рекомендует укладывать волосы мягкими волнами, чтобы придавать локонам объем, заостряя при этом подборок. Таким методом пользуются актрисы Мила Кунис , Кэмерон Диаз и Дрю Бэрримор .

В то же время стилист Фредерик Феккай советует читателям присмотреться к стрижкам-пикси, а также челкам-шторкам и многослойным вариантам причесок. «Таким образом вы избавитесь от округлых щек», — уточнил он и добавил, что женщинам с круглым лицом также лучше носить зачесанные набок волосы на манер Миранды Керр и Крисси Тейген.