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2 часа назад

«Просят грудь, как у подруги, потому что она удачно вышла замуж»

WMJ.ru

В кабинет к пластическому хирургу можно прийти по разным причинам. И ювелирно выполненные процедуры действительно меняют жизнь пациенту, наполняют ее более яркими красками и качеством. Но некоторым людям хочется необъяснимого и совершенно невероятного. Какие самые курьезные и странные пожелания звучат на приеме у врача? Спросили у ведущего пластического хирурга, основателя клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе.

«Просят грудь, как у подруги, потому что она удачно вышла замуж»
Фото: Кадр из фильма «Кожа, в которой я живу»Кадр из фильма «Кожа, в которой я живу»

Отари Гогиберидзе Ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты»

Видео дня

1. «Сделайте копию!»

Многим не дает покоя чужая внешность — нужны скулы как у Анджелины Джоли, «лисьи» глазки как у Беллы Хадид, носик как у Блейк Лайвли. И в этом ничего удивительного как будто нет. Даже вглядываясь в лица прохожих, иногда хочется такую же привлекательную грудь, выразительный подбородок или пухлые губы. Кроме известных персон, каноны красоты сегодня диктуют фильтры в соцсетях. Обработанные фото становятся целью, которой хочется достичь. И если в некоторых случаях действительно можно сделать аккуратный носик или гармонизировать пропорции лица, то иногда желание стать на кого-то похожим превращаются в навязчивую идею. Тот случай, когда прославится в категории живая кукла Барби или Кен можно на весь мир.

Пластиковый эталон становится одержимостью и некоторые ложатся под нож хирурга десятки раз, чтобы приблизиться к заветной мечте. Что движет людьми — непонятно. Это могут быть как глубокие комплексы, так и желание привлечь к себе максимум внимания и прославиться. Врачи, которые отвечают согласием на подобные запросы, вряд ли могут похвастаться хорошим эстетическим вкусом и адекватным восприятием мира.

2. «В стиле фэнтези»

В желании быть похожим на сказочного героя, мифическое существо или необычного персонажа компьютерной игры, некоторые пациенты обращаются к хирургу с запросом сделать заостренные ушки, как у эльфа, операцию по удлинению конечностей, глаза ярко-выраженной кошачьей формы или нанести видимые шрамы — след схватки с чудовищем. Есть и те, кто не прочь стать обладателем хвоста. В практике был случай, когда девушка попросила удалить силиконовый хвостик после расставания с парнем, которому нравилась такая «секс-игрушка».

Ни один приличный хирург не возьмется за подобные превращения в клинике. Но раз встречаются люди с такими чудо-преображениями, значит, есть и те, кто им эти «изюминки» приобрести помогает.

3. «И просто так…»

У каждого из нас собственный идеал красоты. Для одних это сохранение индивидуальности, приближение к естественным чертам. И эстетическая медицина становится для таких пациентов подарком: помогает приблизиться к своей мечте или же устранить дефект внешности, который мешает жить. Для других — выразительность и привлекательность заключается в крайностях. Были случаи, когда одна девушка просила нарастить ей горбинку носа, а другая требовала брови, абсолютно параллельные полу. Кому-то это покажется странным, но для этих людей понятие красоты совсем иное. Гораздо больше огорчает, когда просят грудь, нос или губы как у подруги, только потому что она удачно вышла замуж или является для пациента чем-то вроде кумира. В этом случае вопрос к самооценке, работе с внутренним миром и уверенностью в себе.

Красота,Выйти замуж,Белла Хадид,Анджелина Джоли,
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