Женщины всего мира завидуют красоте россиянок

Ухоженные волосы и безупречная кожа, аккуратный макияж и стильная одежда — россиянки привыкли выглядеть идеально в любых обстоятельствах и не жалеют денег на салоны красоты. Этот феномен завораживает и притягивает иностранцев: по всему миру женщины стремятся обрести черты славянской внешности, а процедуры, популярные в российских бьюти-мастерских, моментально попадают в прайс-листы зарубежных коллег и становятся трендовыми. Почему россиянки считаются самыми красивыми на планете и как им в этом помогают местные специалисты — разбиралась «Лента.ру» в рамках специального проекта «Здесь и сейчас».

«В нас ценят красоту в сочетании с консервативными ценностями»

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«В Центральной Европе, а именно в Австрии, где я проживаю, самыми привлекательными считают девушек славянского происхождения — то есть жительниц так называемой Восточной Европы. Они, как правило, более ухоженные, следят за модными трендами и знают, как выгодно себя преподнести», — размышляет Анна, инженер из Москвы, которая переехала в австрийский Линц в 2010 году, а теперь живет в Вене.

Погода в России может быть суровой, холодной и временами безжалостной, но все это компенсирует красота и тепло русских женщин

Аналитики портала Russia Beyond, который транслирует российскую культуру зарубежным читателям, пришли к выводу, что красота наших женщин объясняется прежде всего этническим разнообразием населения страны. В России так много национальностей, что большинство жителей страны — представители своего рода смешанной расы. При этом американские ученые утверждают, что такие люди воспринимаются окружающими как наиболее привлекательные. Это связано с инстинктивным осознанием того, что гибридное потомство потенциально имеет большую генетическую приспособленность, чем чистокровное, объясняют эксперты.

«В Корее самыми красивыми девушками считают русских и украинок, а объясняют это тем, что в них намешано много кровей. Конкретно в Азии это еще и влияние прозападных медиа: девушки осветляют волосы, а кто-то даже идет на рискованную операцию по смене цвета глаз. Мне кажется, в нас ценят красоту в сочетании с консервативными ценностями. У нас женщины готовят, убирают, мужа уважают, а в остальном мире это феминистки, которым муж обязан, а в Корее — и подавно обязан», — считает иллюстратор Милена, которая вышла замуж за корейца и теперь живет в Сеуле.

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По словам Милены, корейцы часто ахают, когда она выходит из примерочной в магазине. «Я подхожу под суровые стандарты того, что считается красивым в Корее. Они любят высокий рост, чтобы ноги были как спички, и "беби-фейс". Чем иностраннее, тем лучше», — объясняет она.

В то же время нельзя отрицать и выдающийся талант российских женщин к самопрезентации. Они просто привыкли к высоким стандартам внешности и соответствовать этому уровню считают скорее привилегией, нежели необходимостью, уверяет британская блогерша Рая Корри-Фиттон, которая училась в России в начале 2000-х.

Когда я только приехала в Россию, меня сразу поразило число красивых женщин в метро, одетых так, будто они направляются на светский раут. Хотя вряд ли они могли туда направляться в девять часов утра. Лакированные туфли на шпильках, полный макияж на всех лицах старше 14 лет, яркие наряды. «Может, в этом вагоне метро все едут на свадьбу?» — строила я гипотезы

«Британки тратят столько усилий на себя только в случае особых торжеств. Наряжаться на вечеринку так интересно именно потому, что такое случается не каждый день. А тратить ежедневно по часу на утренний туалет у меня просто не хватило бы времени», — объясняла Корри-Фиттон свое удивление.

Блогерша призналась, что даже представить боится, сколько средств тратят россиянки на гардероб и ежедневное поддержание своей красоты. «Качественная одежда стоит в России недешево, а некачественная — почти столько же. И вообще, русские женщины от природы красивы и долго сохраняют тонкую талию и привлекательность. Они вполне могли бы позволить себе почивать на лаврах и меньше внимания уделять своей внешности», — заключила она.

Иностранцев, путешествующих по стране, часто впечатляет женственность россиянок, которые придерживаются консервативных взглядов на отношения с противоположным потом и остаются равнодушными к модным феминистским движениям. Именно по этой причине многие из них остаются в России и мечтают построить семью с русской женщиной. Один из них, аргентинский геополитик Кристиан Ламеса, автор книги о событиях Великой Отечественной войны La paternidad del mal («Отцовство зла»), поделился с «Лентой.ру» своей историей.

«Русским женщинам нравится быть женщинами»

Кристиан Ламеса, писатель из Пергамино (город в провинции Буэнос-Айрес):

В начале 2016 года я решил изучать русский язык. Это то, чего я хотел много лет, но всегда откладывал. В интернете я начал общаться с русскоговорящими людьми, которые, в свою очередь, хотели практиковать испанский язык. Так я познакомился с молодой русской девушкой. Наши разговоры стали частыми, почти ежедневными, что позволило мне познакомиться с интересным, чутким и интеллигентным человеком, с большим интересом относящимся к культуре моей страны.

Взаимная тяга к знаниям создала между нами связь, и в августе 2019 года я решился на поездку, которую планировал совершить в следующем году, чтобы познакомиться с Россией. Так мы наконец лично встретились в Москве. Сначала мы практически не понимали друг друга из-за трудностей, которую представлял для меня русский язык. Во время моего пребывания в России я познакомился с ее семьей — мамой и двумя сестрами, необычайно красивыми, добрыми и гостеприимными. Именно благодаря им я смог понять, кто такие в действительности русские женщины.

Внешность у них непростая. С первого взгляда угадывается хороший вкус и любовь к красоте. Однако это не главная характеристика, которую я бы выделил у русских женщин: я был впечатлен их острым умом и парадоксальной силой характера

Я наблюдаю большое участие российских женщин в жизни общества, но оно не обусловлено теми феминистскими течениями, которые так популярны в Европе и Америке. Кажется, что вместо того, чтобы добиваться расширения женских прав, эти течения поощряют войну с мужчинами. Создается впечатление, что русским женщинам нравится быть женщинами, а мужчинам нравится быть мужчинами: что-то простое с виду, но об этом на Западе как будто забыли.

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«У нас лучше развито понимание эстетики»

Неудивительно, что увлеченность россиянок собственной внешностью дала мощный толчок к развитию отечественной бьюти-индустрии. И если в начале 2000-х, как говорила Корри-Фиттон, забота о внешнем виде могла ощутимо ударить по женскому кошельку, то сегодня высококачественные услуги в России шокируют иностранцев демократичной стоимостью.

«Качество услуг в среднестатистическом салоне красоты в Москве однозначно на порядок выше, а по стоимости эти услуги дешевле, чем здесь. Найти хороших мастеров в Австрии лично мне было сложно», — говорит инженер Анна, которая переехала в Вену.

Я сменила очень много салонов, и в данный момент у меня здесь нет ни одного австрийского мастера: все девочки, к которым я хожу, славянского происхождения. Мне кажется, у нас лучше развито понимание эстетики и красоты

Цены на бьюти-услуги в салонах красоты в России примерно равны прейскурантам на Западе. Например, за маникюр со снятием старого покрытия и нанесением гель-лака жительница Москвы отдаст от 1,3 до 3 тысяч рублей в зависимости от уровня заведения, а клиентка не самой престижной студии Берлина или Вены заплатит 40 евро (2,8 тысячи рублей по нынешнему курсу).

В то же время средняя стоимость женской стрижки в Нью-Йорке составляет 50 долларов (3,3 тысячи рублей), в Лондоне — 34 фунта стерлингов (2,8 тысячи рублей), в Осло — 59 евро (4,1 тысячи рублей), а в Дубае — 220 дирхамов (почти 4 тысячи рублей). В столице России, где цены на услуги гораздо выше, чем в провинции, постричься в салоне можно за 2,5 тысячи рублей и дешевле.

50 долларов в среднем стоит женская стрижка в Нью-Йорке

По словам основательницы сети студий красоты Face Time Екатерины Титовской, прайс-лист в российских салонах складывается относительно уровня жизни граждан. «Важно учитывать и тот факт, что отечественный рынок услуг красоты очень конкурентен: в России девушки в разы больше времени уделяют своей внешности, чем на Западе, поэтому продукт и сервис становятся решающими составляющими при выборе того или иного салона красоты. Мы все боремся за высокое качество услуг и отменный сервис», — объясняет Екатерина.

«Такое ощущение, что в США все делается на скорую руку»

Надя Охунова, сооснователь диджитал-агентства из Нью-Йорка:

В Нью-Йорке я вижу много красивых девушек, но русские действительно выделяются из толпы. Они всегда выглядят ухоженными, делают маникюр, укладку, макияж и подчеркивают свою женственность в стиле одежды. Это, конечно, привлекает внимание в западных странах, поскольку женщины здесь скорее предпочитают унисекс или оверсайз. Я часто слышу фразы о том, что все русские и восточно-европейские девушки красивы. В западном обществе закрепилось такое мнение, стереотип русской красавицы остается неизменным: светлые волосы и кожа, голубые глаза.

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Если говорить о бьюти-индустрии в США, то она сильно отличается от того, к чему привыкли в России, — в плане как сервиса, так и качества. Например, приличный маникюр в среднем стоит порядка 70 долларов, окрашивание волос — 250 долларов, эпиляция — около 80, массаж — от 50 долларов, поход в классный спа — в районе 100 долларов за три часа пребывания. Плюс всегда нужно оставлять чаевые — 15-20 процентов.

При этом часто можно получить совсем не то качество услуг, которого ожидаешь. Такое ощущение, что все делается на скорую руку. Думаю, здесь нет и такого обучения, которое мастера проходят в России. Главное отличие русских бьюти-мастеров в том, что они очень внимательны к деталям, действительно стараются делать свою работу качественно, даже если это займет больше времени. Они заботятся о том, чтобы клиент остался доволен. В целом спрос рождает предложение и помогает индустрии развиваться, поэтому в России гораздо больше развиты технологии в бьюти-сфере, выбор процедур — шире, а качество услуг — в разы выше.

К счастью, в Нью-Йорке в последнее время появляется все больше русских салонов, где работают русские мастера. Наконец-то можно попасть к профессиональному косметологу, сделать качественный гель-маникюр, который будет держаться пару недель и больше, адекватную стрижку и окрашивание волос. Я и мои подруги стараемся ходить только к своим и передаем ценных мастеров друг другу.

Манящие «русские губы»

Идеальный маникюр, ухоженные волосы и безупречный мейкап — далеко не единственные отличительные черты славянских девушек, на которых равняются иностранки. Сегодня россиянки начали диктовать моду и в сфере косметологии: одним из новейших трендов, набирающих все большую популярность за границей, стали так называемые russian lips — «русские губы».

«"Русские губы" немного напоминают губы матрешки. Они имеют четкие контуры, центральная часть верхней губы, или арка Купидона, чуть вздернута. Отличительной особенностью таких губ является их плоский профиль, который создается с помощью очень поверхностного введения филлера, — объясняет дерматолог и косметолог Вероника Коршикова. — Недавно произошел апгрейд данной методики. Сейчас некоторые специалисты с помощью тейпов сразу после процедуры фиксируют полученную форму губ для более выраженного результата». Кукольный эффект от этой процедуры сохраняется от полугода до года, однако раз в несколько месяцев требуется дополнительная коррекция.

Russian lips включили в списки услуг все уважающие себя косметологические клиники мира. В Лондоне, например, стать обладательницей кукольных губ в среднем можно за 300-400 фунтов стерлингов (40-55 тысяч рублей) — в зависимости от выбранного объема наполнителя. При этом в топовой косметологической клинике стоимость такой услуги достигает 650 фунтов стерлингов (около 90 тысяч рублей). Цена тех же самых инъекций в Москве вдвое ниже и составляет 20-30 тысяч рублей.

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Вторыми по популярности после контурной пластики губ у россиянок идут коррекция морщин ботулиническим токсином и увеличение скул филлерами на основе гиалуроновой кислоты. «Не так давно появился тренд на "профиль Джоли". Девушки хотят придать своему лицу четкость линий, как у известной американской киноактрисы. Данного эффекта можно добиться с помощью контурной пластики в области углов и края нижней челюсти, а также увеличения подбородка», — рассказывает врач.

В противовес инъекционной бьютификации и изменению природных пропорций в России развивается осознанный подход к внешности. Все больше современных женщин хотят сохранить свое физическое здоровье и заботятся о качестве кожи с помощью аппаратных методов

«За последний год наблюдается определенный тренд на естественность и отказ от декоративной косметики. Доказательство — соцсети: многие девушки отказываются от использования фильтров и масок, деформирующих лицо», — говорит Коршикова.

Практикующий косметолог обратила внимание, что уроженки России часто приезжают из-за границы, чтобы не только вылечить зубы и пройти медицинское обследование, но и провести эстетические процедуры. Случаи, когда женщины приводят на прием к косметологу мужей-иностранцев, по ее словам, тоже не редкость. «Наши врачи эстетической медицины пользуются большой популярностью и доверием за рубежом. Кроме того, в последние годы крупные клиники стали развивать бьюти-туризм. Приставка "российский" стала определенным знаком качества в бьюти-индустрии», — заключила Вероника.

Красота online

Тенденции бодипозитива и инклюзивности, охватившие мир несколько лет назад, пришли и в Россию. Помимо многочисленных косметических и модных брендов, демонстрирующих свою продукцию на моделях с абсолютно разной комплекцией и особенностями внешности, этому во многом способствовали инфлюэнсеры. Бьюти-уроки Елены Крыгиной, Худы Каттан, Яны Пилецкой, Лизы Элдридж, Сони Миро и других российских блогеров обучают сотни тысяч девушек по всему миру подчеркивать естественную красоту без пластической хирургии, их лайфхаки набирают миллионы просмотров в соцсетях.

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Блогерша-миллионница Яна Пилецкая в беседе с «Лентой.ру» раскрыла, чем ее ролики притягивают иностранных пользователей и почему российские женщины привыкли идеально выглядеть.

«Если однажды я не захочу брить подмышки, я не буду этого делать»

Яна Пилецкая, более миллиона подписчиков в TikTok:

Чтобы зацепить внимание человека, я должна всегда хорошо выглядеть в кадре. Если судить по отзывам моей аудитории — а в TikTok у меня более миллиона подписчиков, — то мои ролики вдохновляют их потому, что там есть не только эстетика, но и польза. В своем блоге я транслирую красоту — как девушка в любом состоянии может оставаться привлекательной. И для этого не обязательно наносить тонну косметики и делать шикарную укладку! Необходимо в первую очередь быть ухоженной и ощущать уверенность в себе.

Паблики по всему миру репостят мои лайфхаки, потому что они простые, но в повседневной жизни о них трудно догадаться, девушки об этом даже не задумываются. У меня же, в силу профессии, это само собой рождается в голове, и я воплощаю идею в видео. Зритель, в свою очередь, видит, что девушка в ролике выглядит ухоженной, и понимает, что может выглядеть точно так же при помощи подручных средств. Люди чувствуют доброту и искренность, фальшь всегда отталкивает.

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Хочется отметить, что у россиян иностранная косметическая продукция априори считается крутой. Однако это далеко не так: множество наших производителей предлагают более бюджетные средства, но по качеству они могут переплюнуть зарубежных конкурентов. Лично я очень люблю Romanovamakeup и SHIK от Натальи Шик — потрясающие, достойные бренды, чьи продукты лидируют на рынке.

Мне кажется, у нас в менталитете заложено, что женщина должна ухаживать за собой