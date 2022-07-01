Избегающая бритья девушка возмутилась бестактностью мастеров

Активистка бодипозитива возмутилась бестактностью мастеров во время сеансов эпиляции. Соответствующее видео она опубликовала в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Юзерша с никнеймом big.c.energy придерживается мнения, что девушкам нет необходимости постоянно удалять волосы с кожи. По этой причине она избегает бритья подмышечных впадин.

В упомянутом ролике блогерша танцует, демонстрируя растительность на теле, и перечисляет некорректные вопросы, которые она часто слышит от специалистов в студиях красоты.

«Ты слишком волосатая!»

— процитировала она одну из работниц. Другая же заявила девушке, что волосы на теле — негигиеничны, после чего обозвала ее грязной.

Размещенная публикация набрала тысячи просмотров. Пользователи сети принялись рассказывать свои истории о неудачных походах на процедуру эпиляции.

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