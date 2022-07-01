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2 часа назад

Парикмахер назвала визуально омолаживающие лицо прически

Lenta.ru

Британский парикмахер назвала пять причесок, которые визуально омолаживают лицо. Интервью с ней публикует The Sun.

Парикмахер назвала визуально омолаживающие лицо прически
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сотрудница салона красоты Paco & Co Barnehurst Софи рассказала, что высокий конский хвост может заменить поход к косметологу, поскольку он обладает лифтинг-эффектом из-за натяжения волос у висков. Отмечается, что с подобной укладкой регулярно появляются на публике различные знаменитости, например, телезвезда Ким Кардашьян и певица Арина Гранде.

Кроме того, по словам эксперта, в зрелом возрасте лучше отдавать предпочтением челкам, особенно пышным вариантам, а также стрижке боб. «Такие прически смягчают образ, при этом смотрятся максимально эффектно и не требуют долгой укладки», — заявила собеседница издания.

В заключение героиня материала порекомендовала читательницам пользоваться трюком жены британского принца Уильяма Кейт Миддлтон. Известно, что монаршая особа, как правило, заправляет передние пряди волос за уши. По мнению эксперта, данный метод подчеркивает линии подбородка и скул, а также акцентирует внимание на глазах.

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