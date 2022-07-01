Парикмахер назвала визуально омолаживающие лицо прически

Британский парикмахер назвала пять причесок, которые визуально омолаживают лицо. Интервью с ней публикует The Sun.

Сотрудница салона красоты Paco & Co Barnehurst Софи рассказала, что высокий конский хвост может заменить поход к косметологу, поскольку он обладает лифтинг-эффектом из-за натяжения волос у висков. Отмечается, что с подобной укладкой регулярно появляются на публике различные знаменитости, например, телезвезда Ким Кардашьян и певица Арина Гранде.

Кроме того, по словам эксперта, в зрелом возрасте лучше отдавать предпочтением челкам, особенно пышным вариантам, а также стрижке боб. «Такие прически смягчают образ, при этом смотрятся максимально эффектно и не требуют долгой укладки», — заявила собеседница издания.