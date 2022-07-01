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1 час назад

Вера Вонг пришла в топе и мини-юбке на вечеринку в честь своего 73-летия

Слово и Дело

Американский дизайнер Вера Вонг устроила вечеринку по случаю своего 73-го дня рождения. Она эпатировала пользователей Сети смелым нарядом.

Вера Вонг пришла в мини-юбке на празднование своего 73-летия
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Дизайнер за время празднования дня рождения успела сменить несколько костюмов. Вонг была в белом блестящем наряде, а затем в топе-бандо и мини-юбке розового цвета. Звезда дополнила образ украшениями в тон костюму и диадемой с цепочкой от ювелирного бренда Janis Savitt.

Вонг поделилась с поклонниками кадрами с вечеринки в соцсети. В комментариях к публикации было множество восторженных отзывов. Интернет-пользователи были поражены фигуре 73-летней дивы.

«Выглядишь потрясающе»; «Ты действительно вдохновляешь нас, пожилых женщин»;
«Ты не стареешь!» — написали комментаторы.

Знаменитость еще пару лет назад рассказывала о секрете сохранения молодости. Дизайнер считает, что спортивное прошлое помогло ей выглядеть моложе своих лет.

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