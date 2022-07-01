Вера Вонг пришла в мини-юбке на празднование своего 73-летия

Американский дизайнер Вера Вонг устроила вечеринку по случаю своего 73-го дня рождения. Она эпатировала пользователей Сети смелым нарядом.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Дизайнер за время празднования дня рождения успела сменить несколько костюмов. Вонг была в белом блестящем наряде, а затем в топе-бандо и мини-юбке розового цвета. Звезда дополнила образ украшениями в тон костюму и диадемой с цепочкой от ювелирного бренда Janis Savitt.

Вонг поделилась с поклонниками кадрами с вечеринки в соцсети. В комментариях к публикации было множество восторженных отзывов. Интернет-пользователи были поражены фигуре 73-летней дивы.

«Выглядишь потрясающе»; «Ты действительно вдохновляешь нас, пожилых женщин»;

«Ты не стареешь!» — написали комментаторы.