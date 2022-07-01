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1 час назад

Делаем трендовый макияж: цветная тушь, необычные стрелки и «слеза русалки»

WomanHit.ru

Лето — отличный повод поэкспериментировать с ярким мейкапом. Тем более что он необязательно должен быть очень сложным

Трендовый макияж: цветная тушь, стрелки и «слеза русалки»
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

В этом сезоне в макияже глаз можно смело миксовать несколько оттенков. Если делаете плотные стрелки, как на шоу Versace, позаботьтесь о водостойких тенях или лайнере, который выдержит испытание зноем. Не уверены, что справитесь с четкими линиями? Тогда выбирайте дымчатый макияж, как на шоу Lanvin. Тени разных цветов можно растушевать кистью или пальцами. Отлично смотрятся варианты с легким блеском. и не бойтесь выходить за границы века.

WomanHit.ru

Глаз-алмаз

Пара взмахов щеточкой цветной туши — и трендовый летний макияж готов! Чтобы эффект получился более насыщенным, визажисты советуют наносить яркую тушь поверх нейтральной коричневой или черной. Но еще лучше — воспользоваться бесцветной или белой базой. Она же выручит, если у вас нет средства нужного оттенка. Нанесите праймер на ресницы, а сверху щедро присыпьте тенями. Излишки аккуратно удалите ватной палочкой. Такой мейкап сам по себе будет выглядеть суперактуально. Но можно добавить и креативные стрелки в тон, как на шоу KNWLS, или просто аккуратно подвести верхнее и нижнее веки карандашом. Для экспериментов идеально подходят все оттенки синего, зеленого и фиолетового. Они идут практически всем. А вот с красным нужно быть осторожней. Он часто делает взгляд усталым.

WomanHit.ru

Слеза русалки

«Слеза русалки» — так поэтично называется популярный прием, который уже освоили звезды уровня Зендайи и Кайли Дженнер. Самое приятное, что он под силу всем. даже тем, кто не дружит с кистями и красками. ведь нужно всего лишь выделить внутренний уголок глаз хайлайтером, неоновыми или перламутровыми тенями.

Красота,
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