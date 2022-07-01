Трендовый макияж: цветная тушь, стрелки и «слеза русалки»

Лето — отличный повод поэкспериментировать с ярким мейкапом. Тем более что он необязательно должен быть очень сложным

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В этом сезоне в макияже глаз можно смело миксовать несколько оттенков. Если делаете плотные стрелки, как на шоу Versace, позаботьтесь о водостойких тенях или лайнере, который выдержит испытание зноем. Не уверены, что справитесь с четкими линиями? Тогда выбирайте дымчатый макияж, как на шоу Lanvin. Тени разных цветов можно растушевать кистью или пальцами. Отлично смотрятся варианты с легким блеском. и не бойтесь выходить за границы века.

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Глаз-алмаз

Пара взмахов щеточкой цветной туши — и трендовый летний макияж готов! Чтобы эффект получился более насыщенным, визажисты советуют наносить яркую тушь поверх нейтральной коричневой или черной. Но еще лучше — воспользоваться бесцветной или белой базой. Она же выручит, если у вас нет средства нужного оттенка. Нанесите праймер на ресницы, а сверху щедро присыпьте тенями. Излишки аккуратно удалите ватной палочкой. Такой мейкап сам по себе будет выглядеть суперактуально. Но можно добавить и креативные стрелки в тон, как на шоу KNWLS, или просто аккуратно подвести верхнее и нижнее веки карандашом. Для экспериментов идеально подходят все оттенки синего, зеленого и фиолетового. Они идут практически всем. А вот с красным нужно быть осторожней. Он часто делает взгляд усталым.

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Слеза русалки