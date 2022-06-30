Четыре совета против акне: боремся с высыпаниями на коже

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Лето — время говорить об акне. В 2009 году Американское общество акне и розацеа (The American Acne and Rosacea Society) впервые объявило июнь Месяцем осведомленности об акне. Идею быстро подхватили в других странах, и вот уже тринадцать лет медицинские ассоциации и компании рассказывают о проблеме и способах борьбы.

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Акне — хроническое воспалительное заболевание, которое проявляется в виде черных точек, бесцветных или красных бугорков с гноем или без. По статистике, проблема высыпаний на коже актуальна для 90% подростков и каждой пятой взрослой женщины. Акне может появиться и в 30, и в 45 лет. Причем именно взрослые переживают гораздо сильнее: у них нет ожидания, что ситуация разрешится сама собой по мере взросления. В результате помимо внешних проявлений человек может заработать психологические проблемы, поскольку часто стремится замаскировать изъян, спрятаться от окружающих и ведет себя более пассивно.

Хорошая новость в том, что акне поддается лечению и не является заболеванием, приводящим к необратимым последствиям. Но если проблемой не заниматься или подходить к её решению неправильно, велик риск появления неприятных последствий.

Лечение акне начинается с посещения врачей , которые руководствуется принципами доказательной медицины. Скорее всего, нужно будет сдать анализы (акне часто является следствием каких-то заболеваний), рассказать дерматологу о принимаемых лекарствах и показать состав используемой уходовой и декоративной косметики. Возможно, дополнительно придется сделать УЗИ или посетить гастроэнтеролога.

Поскольку при борьбе с акне в ход часто идут средства с кислотами, ретиноидами и бензоила пероксидом, важно не заниматься самолечением и следовать назначению врачей: они подберут более эффективный уход и средства в зависимости от степени тяжести заболевания, разработают программу лечения. Но есть несколько универсальных рекомендаций, которые облегчат течение болезни, улучшат состояние кожи и уменьшат вероятность рубцов:

Не переборщите с умываниями. Достаточно умываться всего 2-3 раза в день и в случаях, когда вы потеете. Более частое проведение процедуры уменьшит естественный защитный барьер кожи, что только спровоцирует раздражение и создаст условия для распространения акне. Сделайте упор на качестве процедур, а не на их количестве. Например, благодаря мягким силиконовым щетинкам и высокочастотным пульсациям T-Sonic™ в гаджете

получается удалять до 99,5% загрязнений. Такого результат не добиться вручную. Единственное “но”: в период воспаления девайс использовать не стоит. Используйте достижения науки. Кроме обращения к врачам, которые руководствуются принципами доказательной медицины, можно обратить внимание на другие достижения науки. Например, умный бьюти-гаджет

для терапии и лечения анке был одобрен официальным агентством контроля качества США (FDA) и сочетает двойной эффект в одном устройстве: сфокусированный синий (LED) свет и пульсации T-Sonic™. Вместе они помогают

и регулировать выработку себума, уменьшают видимость воспалений и стимулируют восстановление кожи. Берегитесь солнца. Существует предубеждение, что ультрафиолет подсушивает кожу. Якобы это положительно сказывается на лечении акне. На самом деле, дерматологи рекомендуют не выходить на улицу без солнцезащитного крема вне зависимости от погоды: так удастся сохранить естественные защитные свойства кожи. Кроме этого, топические ретиноиды и кислоты, которые скорее всего пропишет врач, повышают чувствительность к солнцу. Наносить крем с SPF 15 и больше нужно за 15-30 минут до выхода на улицу. Наберитесь терпения. Не стоит давить, чесать или трогать без причины высыпания — первое повышает риск появления рубцов, второе и третье может привести к занесению инфекции и усугублению болезни. При зуде можно принять прохладную ванну или воспользоваться криотерапией: такая функция есть, например, в умном гаджете

. Сочетайте приятное охлаждение с LED светом синего спектра, это позволит предотвратить развитие бактерий на поверхности кожи, которые являются причиной появления высыпаний. Также следуйте плану лечения, даже если результатов первое время не видно. Может пройти несколько недель, прежде чем средство для лечения акне подействует. Ликвидируем последствия. Чтобы ускорить процесс устранения воспалительных элементов и скорректировать остаточные явления на коже в виде рубцов, гиперпигментации и следов постакне, используйте микротоковую терапию. Сегодня она доступна не только в кабинете косметолога. Благодаря умному гаджету

с встроенной системой Anti-Shock все процедуры можно комфортно и безопасно проводить дома. Девайс сам подберет интенсивность микротоков, проанализировав состояние кожи и индивидуальную реакцию организма.

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