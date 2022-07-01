Новый вид татуировок стал популярным трендом в семьях с детьми

Татуировки, сделанные по эскизам детских рисунков, стали новым трендом в социальных сетях. На последние публикации пользователей сообщества «Гадкие семейные советы и идеи» в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) обратили внимание в Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В упомянутой группе, насчитывающей более миллиона подписчиков, появились фотографии родителей с тату на различных частях тела. Среди популярных изображений — цветы, сердца, портреты близких и надписи.

Так, одна из юзерш продемонстрировала свою руку с рисунком в виде неровного силуэта человека. «Вчера я сделала первую татуировку — это автопортрет моего сына, подписанный его именем. Мальчику всего пять лет, мне так нравится!» — поделилась она эмоциями в посте.

Еще одна женщина разместила снимок голени с тату из четырех сердец с ломаным контуром, в центре каждого из которых располагалась заглавная буква английского алфавита. «Я попросила своих сыновей постараться и нарисовать мне сердца с любовью», — объяснила пользовательница соцсети.