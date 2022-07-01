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1 час назад

Стилист Анна Бей рассказала, какой маникюр удешевляет образ

Газета.Ru

Британский стилист Анна Бей рассказала, какой маникюр удешевляет внешний вид. Этой теме она посвятила отдельный пост в своих соцсетях.

Стилист рассказала, какой маникюр удешевляет образ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По мнению Анны Бей, слишком длинные ногти и яркий маникюр со стразами портят и "дешевят" образ женщины. То же самое стилист сказала и о дизайне ногтей.

"Забудьте о дизайне — он уместен только для детей. Следует носить короткие или ногти средней длины, чтобы они выглядели естественно. Леди не ходят с длинными ногтями и ярким покрытием",

— заявила она.

Стилист добавила, что не менее важно следить за состоянием и чистотой ногтей и всегда вовремя снимать неровное или отросшее покрытие. Что касается цветов лака, Бей посоветовала отдавать предпочтение светлым пастельным оттенкам, классическим — алому и бордовому или всегда актуальному французскому маникюру. А вот от экстравагантных синих, зеленых или оранжевых ногтей стилист порекомендовала воздержаться.

Красота,
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