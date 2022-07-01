Молодо выглядящая 92-летняя женщина раскрыла секрет красоты

Молодо выглядящая 92-летняя свекровь блогерши Зои Мари Джоан Самнер раскрыла секрет красоты. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте пользовательницы.

Фото: Кадр из видео Кадр из видео

Так, на размещенных кадрах Мари показала мать своего мужа за ужином. Женщина позировала в красном топе, который обнажал ее плечи и был завязан на животе, и белых шортах длины мини. Кроме того, образ Самнер дополняли браслет, кольцо с массивным камнем, солнцезащитные очки и окрашенные в блонд волосы.

Сама свекровь блогерши рассказала, что всю жизнь поддерживала себя в хорошей физической форме и питалась простой пищей.

«Обычно это были пироги с мясом, картофелем или с сыром и луком, а также чипсы и тушеное мясо — ничего особенного»,

— заявила она. Кроме того, долгожительница отметила, что у нее было восемь детей, два мужа и два сожителя. При этом на данный момент у нее также есть возлюбленный.

Внешний вид Самнер удивил зрителей, которые решили, что она не выглядит на свой возраст.

«Если бы вы сказали, что она на 30 лет моложе, я бы и глазом не моргнул», «92 года, серьезно? Она выглядит на 60», «Значит, мне тоже надо есть чипсы и пироги?»