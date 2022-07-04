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4 часа назад

Плюс-сайз-модель показала тело на фото без ретуши и восхитила фанатов

Lenta.ruиещё 1

Плюс-сайз-модель Бри Ленеган показала «обратную сторону» идеальных фото блогеров в соцсетях и восхитила фанатов. Соответствующие кадры она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Плюс-сайз-модель показала тело на фото без ретуши и восхитила фанатов
Фото:  Lenta.ru Lenta.ru

На размещенных кадрах активистка бодипозитива запечатлена в разных образах, в том числе в облегающем платье с разрезами, велосипедках и спортивных топах. Девушка сравнила свое тело при позировании в удачных ракурсах и в расслабленном состоянии. На первых фотографиях ее фигура выглядит стройной и подтянутой, однако на последующих — заметны жировые складки, округлый живот и объемные бока.

Своей публикацией Ленеган призвала подписчиков не верить тому, что транслируют соцсети с их обилием ретуши и фильтров.

«Главное — не то, как выглядит ваше тело, а то, как вы себя чувствуете. Я не хочу посвятить всю жизнь мыслям о том, насколько идеальна моя форма», — прокомментировала она.

Упомянутый пост набрал более 43 тысяч лайков и сотни комментариев. «Ты всегда говоришь в точку», «Это очень важное напоминание для всех нас», «Твои публикации делают меня счастливой», — писали юзеры.

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