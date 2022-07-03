Косметолог призвала отказаться от умывания мылом

«Это большое заблуждение. Мыло смывает кожное сало, то есть секрет сальных желез, создающий барьер, предотвращающий, к примеру, сильную потерю влаги. В моей практике было несколько пациентов, которые пришли с жалобами на сухую кожу, а выяснилось, что изначально она у них жирная. Неправильный уход просто привел к ее обезвоживанию. С такими случаями довольно сложно работать»,