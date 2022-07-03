Косметолог призвала отказаться от умывания мылом

Отказаться от умывания мылом призвала в беседе с «Мослентой» врач-дерматовенеролог, косметолог, заведующая отделением косметологии отдела оказания специализированной медицинской помощи Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Полина Колчева.
Одна из самых распространенных ошибок, по словам специалиста, заключается в том, что люди умываются по утрам мылом «до скрипа» и потом пребывают в уверенности, что глубоко очистили кожу.
«Это большое заблуждение. Мыло смывает кожное сало, то есть секрет сальных желез, создающий барьер, предотвращающий, к примеру, сильную потерю влаги. В моей практике было несколько пациентов, которые пришли с жалобами на сухую кожу, а выяснилось, что изначально она у них жирная. Неправильный уход просто привел к ее обезвоживанию. С такими случаями довольно сложно работать»,
— призналась Колчева.
Косметолог отметила, что в большинстве случаев для ухода за кожей достаточно совсем небольшого набора: средство для умывания, тоник и крем.
«Это база. Все остальное можно использовать дополнительно, но жизненной необходимости в этом нет»,
— заявила она.