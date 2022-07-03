Дайте две: процедуры, которые лучше делать вместе

Пластический хирург Александр Вдовин — о том, что такое сочетанные методики и когда стоит к ним прибегнуть.

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Сочетанные методики — далеко не новый термин в эстетической медицине. На протяжении нескольких последних лет данное направление не только широко применяется в пластической хирургии и косметологии, но и продолжает развиваться. Например, в косметологии появилась такая методика как Full Face, позволяющая буквально за одно посещение специалиста полностью изменить пациента в плане омоложения, применяя самые разные процедуры (аппаратные, инъекционные и уходовые), чтобы достичь наиболее максимального эффекта преображения.

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Зачем нужны сочетанные методики?

- Во-первых, они экономят время и в некотором смысле финансы пациенту. Не нужно несколько раз проходить предоперационные исследования, сдавать анализы, готовиться к операциям. Период реабилитации и все связанные с ним неудобства тоже нужно пережить один раз.

- Во-вторых, операции в рамках сочетанных методик проводятся под одним наркозом, что позволяет снизить нагрузку на организм.

- В-третьих, прибегая к нескольким вмешательствам одновременно можно получить более радикальный вариант омоложения и преображения себя.

Если мы говорим о пластической хирургии, то данный подход позволяет проводить сразу несколько вмешательств — самое главное условие: вмешательства должны проводиться в одной плоскости. По этой причине нельзя совмещать маммопластику и глютеопластику или маммопластику и липосакцию спины. Зато можно провести сразу липосакцию и абдоминопластику, абдоминопластику и маммопластику, маммопластику и лабиопластику (пластику половых губ), маммопластику и SMAS-лифтинг, маммопластику и блефаропластику и т. д.

Наиболее популярны, конечно же, сочетанные методики в области лица. Можно даже говорить о так называемых вариантах комбо для омоложения.

Блефаропластика и эндоскопический лифтинг лба — достаточно часто нависание века вызвано не только потерей упругости кожи в области периорбитальной зоны, а тем, что лицо начинает «сползать вниз» и признаки птоза наблюдаются уже в области бровей, поэтому одной коррекции век будет недостаточно для омоложения. К тому же, проведение этих вмешательств одновременно позволяет полностью омолодить верхнюю часть лица, избавить от морщин и не позволит ухудшить обвисание тканей дальше.

Блефаропластика, эндоскопический лифтинг лба и подтяжка средней зоны — данный подход вполне моно назвать методом Full Face в пластической хирургии, так как он позволяет получить полное омоложение лица в верхней и средней зонах. Сочетание блефаропластики, эндоскопического лифтинга лба и подтяжки средней зоны по эффекту можно сравнить с круговой подтяжкой лица. При этом данная методика в отличие от подтяжки позволяет сохранить индивидуальность черт и абсолютно безопасна, так как нет риска повредить лицевые нервы во время вмешательства, что является одним из самых частых осложнений после круговой подтяжки лица.

Нижняя блефаропластика и подтяжка средней зоны/височный лифтинг – если пациента беспокоят грыжи на нижнем веке, наличие выраженных носогубных складок, то можно прибегнуть к такому варианту омоложения, подтянув конкретно среднюю зону лица, обозначив скулы и устранив те визуальные недостатки, которые беспокоили.

SMAS-лифтинг и платизмопластика – еще один вариант частичной круговой подтяжки, которая позволяет получить омоложение средней зоны и нижней трети лица, а также шеи. Благодаря сочетанию SMAS-лифтинга и платизмопластики решаются такие проблемы, как устранение колец Венеры на шее, размытый овал лица, брыли, носогубные складки.