Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+19° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
3 часа назад

Косметолог раскрыла способы защитить кожу в жару

Мослента

Способы защитить кожу в жару «Мосленте» раскрыла заместитель главного врача Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Оксана Поршина. Она напомнила, что воздействию солнечных лучей подвергаются не только отдыхающие на пляжах, но и дачники, а также работающие на улице люди.

Косметолог раскрыла способы защитить кожу в жару
Фото: МослентаМослента

«Чтобы обезопасить свое здоровье, необходимо соблюдать принципы защиты и увлажнения кожи. В такую погоду нужно обязательно использовать солнцезащитные кремы, которые следует наносить не только на тело, но и на лицо. После купания и других водных процедур нужно воспользоваться ими повторно», — рассказала Поршина.

Кроме того, в жару следует носить светлую одежду из легких тканей, закрывающую кожу, и стараться не находиться на солнце в полуденное время. После захода солнца нужно использовать увлажняющие средства, а течение дня можно брызгаться термальной водой. Косметолог предупредила, что людям с очень светлой кожей необходимы средства с самой высокой степенью защиты.

«Но если на коже все-таки появились высыпания, необходимо в кратчайшие сроки обратиться к дерматовенерологу. Даже если жалоб нет, следует регулярно проходить профилактические осмотры», — заключила специалист.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители