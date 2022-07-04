Косметолог раскрыла способы защитить кожу в жару

Способы защитить кожу в жару «Мосленте» раскрыла заместитель главного врача Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Оксана Поршина. Она напомнила, что воздействию солнечных лучей подвергаются не только отдыхающие на пляжах, но и дачники, а также работающие на улице люди.

«Чтобы обезопасить свое здоровье, необходимо соблюдать принципы защиты и увлажнения кожи. В такую погоду нужно обязательно использовать солнцезащитные кремы, которые следует наносить не только на тело, но и на лицо. После купания и других водных процедур нужно воспользоваться ими повторно», — рассказала Поршина.

Кроме того, в жару следует носить светлую одежду из легких тканей, закрывающую кожу, и стараться не находиться на солнце в полуденное время. После захода солнца нужно использовать увлажняющие средства, а течение дня можно брызгаться термальной водой. Косметолог предупредила, что людям с очень светлой кожей необходимы средства с самой высокой степенью защиты.