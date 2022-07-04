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26 минут назад

Раскрыты главные причины обращения москвичей к косметологу

Мослента

Главные причины обращения москвичей к косметологу в беседе с «Мослентой» раскрыла врач-дерматовенеролог, косметолог, заведующая отделением косметологии отдела оказания специализированной медицинской помощи Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Полина Колчева.

Зачем москвичи обращаются к косметологу
Фото: МослентаМослента

«Москвичи обращаются к врачам-косметологам с самыми разными запросами. В большинстве случаев они находятся на стыке двух специальностей — косметологии и дерматологии. Самые частые проблемы — различные степени акне (длительное воспалительное заболевание, характерным признаком которого являются угри на лице — прим. "Мосленты") и розацеа (хроническое заболевание, для которого характерно расширение и покраснение поверхностных сосудов кожи лица и образование так называемой "сосудистой сетки" — прим. "Мосленты")»,

— рассказала Колчева, уточнив, что этими проблемами врачи-косметологи занимаются совместно с врачами-дерматологами.

Нередко столичные косметологи сталкиваются с последствиями акне — рубцами, которых может быть очень много, продолжила собеседница «Мосленты». «Рубцы появляются либо из-за того, что лечение было начато не вовремя, либо из-за того, что оно не соответствовало степени тяжести заболевания. К сожалению, в таких случаях рубцы могу быть сложными, деформирующими, а справиться с ними бывает очень сложно», — заявила врач.

Ранее врач-диетолог Евгений Арзамасцев назвал продукт для улучшения кожи. Таковой является кукуруза.

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