Зачем москвичи обращаются к косметологу

«Москвичи обращаются к врачам-косметологам с самыми разными запросами. В большинстве случаев они находятся на стыке двух специальностей — косметологии и дерматологии. Самые частые проблемы — различные степени акне (длительное воспалительное заболевание, характерным признаком которого являются угри на лице — прим. "Мосленты") и розацеа (хроническое заболевание, для которого характерно расширение и покраснение поверхностных сосудов кожи лица и образование так называемой "сосудистой сетки" — прим. "Мосленты")»,

Нередко столичные косметологи сталкиваются с последствиями акне — рубцами, которых может быть очень много, продолжила собеседница «Мосленты». «Рубцы появляются либо из-за того, что лечение было начато не вовремя, либо из-за того, что оно не соответствовало степени тяжести заболевания. К сожалению, в таких случаях рубцы могу быть сложными, деформирующими, а справиться с ними бывает очень сложно», — заявила врач.