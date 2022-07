Вишневый поцелуй и испанская усадьба: чем пахнет лето

В эти жаркие летние денечки так хочется бросить все дела и, поставив телефон на авиарежим, засесть на летней веранде с бокалом летнего коктейля. Но если работа не отпускает вас, летнее настроение можно подарить себе с помощью подходящего аромата. Например, парфюм Already young от московского бренда MAYME? Точно напомнит о ледяной сангрии. Помимо винных нот, в этом аромате вы услышите щедрое плато фруктов: кисло-сладкую мякоть маракуйи, сахарный арбуз без косточек и спелый инжир. В сочетании с вином сорта пино нуар это комбо раскрывается на коже партией аргентинского танго — так же чувственно и темпераментно. Аккорд мяты, словно пара кубиков льда в бокале, призван снизить градус и не допустить перегрева (кожи и чувств).

Если ваш любимый коктейль «Апероль шприц», присмотритесь к аромату Just berried. В формуле этого аромата ярко чувствуются лайм и грейпфрут. Озорной нрав композиции подобен пузырькам игристого вина — моментально повышает настроение и готовность к самым смелым авантюрам. Зелёные и ароматные листья черной смородины, растертые в ладонях, и аккорд сахарной ваты дополняют формулу аромата и отвечают за телепорт в юность. «Just berried ассоциируется у меня с вечным летом и каникулами у бабушки в деревне, — говорит парфюмер MAYME? Мария Молчанова , — А чёрную смородину принято считать ольфакторным кодом России. У меня получилось воссоздать точь-в-точь запах куста смородины из моего детства».

Ягодные и цитрусовые ароматы любят далеко не все. Если вам нравятся более терпкие и травянистые вкусы и запахи, попробуйте NoBody. Этот аромат задумывался как манифест свободе выбора. «Знаете, бывает такое предчувствие, что тебе всё по плечу, ты полон намерения перешагнуть из зоны комфорта в нечто новое, неизвестное, страшное и одновременно такое притягательное. Когда я создавала noBody, в моей голове мелькали такие референсы», — комментирует Мария Молчанова. Аромат соткан из аккордов зелёных яблок, сбитых проливным дождём, и конопли. Раскрывается он запахами озона, свежести, влажной земли и похож на напиток «Рокет тоник» с коноплей и яблоком. Его иногда пьют как аперитив, добавляя джин по вкусу. В случае с NoBody, добавлять ничего не нужно.