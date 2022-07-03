Вишневый поцелуй и испанская усадьба: чем пахнет лето

Бьюти-отдел WomanHit.ru собрал самые ароматные находки сезона и рассказывает, на какие парфюмы стоит обратить внимание.

В эти жаркие летние денечки так хочется бросить все дела и, поставив телефон на авиарежим, засесть на летней веранде с бокалом летнего коктейля. Но если работа не отпускает вас, летнее настроение можно подарить себе с помощью подходящего аромата. Например, парфюм Already young от московского бренда MAYME? Точно напомнит о ледяной сангрии. Помимо винных нот, в этом аромате вы услышите щедрое плато фруктов: кисло-сладкую мякоть маракуйи, сахарный арбуз без косточек и спелый инжир. В сочетании с вином сорта пино нуар это комбо раскрывается на коже партией аргентинского танго — так же чувственно и темпераментно. Аккорд мяты, словно пара кубиков льда в бокале, призван снизить градус и не допустить перегрева (кожи и чувств).

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Если ваш любимый коктейль «Апероль шприц», присмотритесь к аромату Just berried. В формуле этого аромата ярко чувствуются лайм и грейпфрут. Озорной нрав композиции подобен пузырькам игристого вина — моментально повышает настроение и готовность к самым смелым авантюрам. Зелёные и ароматные листья черной смородины, растертые в ладонях, и аккорд сахарной ваты дополняют формулу аромата и отвечают за телепорт в юность. «Just berried ассоциируется у меня с вечным летом и каникулами у бабушки в деревне, — говорит парфюмер MAYME? Мария Молчанова, — А чёрную смородину принято считать ольфакторным кодом России. У меня получилось воссоздать точь-в-точь запах куста смородины из моего детства».

Ягодные и цитрусовые ароматы любят далеко не все. Если вам нравятся более терпкие и травянистые вкусы и запахи, попробуйте NoBody. Этот аромат задумывался как манифест свободе выбора. «Знаете, бывает такое предчувствие, что тебе всё по плечу, ты полон намерения перешагнуть из зоны комфорта в нечто новое, неизвестное, страшное и одновременно такое притягательное. Когда я создавала noBody, в моей голове мелькали такие референсы», — комментирует Мария Молчанова. Аромат соткан из аккордов зелёных яблок, сбитых проливным дождём, и конопли. Раскрывается он запахами озона, свежести, влажной земли и похож на напиток «Рокет тоник» с коноплей и яблоком. Его иногда пьют как аперитив, добавляя джин по вкусу. В случае с NoBody, добавлять ничего не нужно.

Едем на Ибицу

А помните, когда-то лето у многих ассоциировалось бессонными ночами на испанской Ибице, когда вечеринка в одном клубе плавно перетекает в другую? Даже если вы никогда не были на легендарном острове, вы точно влюбитесь в селективный аромат GEORGE KINI Ibiza Wood для Нее — свежий, легкий, летний, вдохновленный Ибицей, ее природой, цветами и запахами.

Ibiza Wood — это ароматы полей цветов апельсина и лаванды, смешанные с сосновыми нотками, а еще — дерева Сабина, типичного для балеарских островов. Именно это дерево и послужило главным источником вдохновения парфюма, делая его особенным и неповторимым. Надев этот парфюм, вы окунетесь в атмосферу старой испанской усадьбы на Ибице. Качающийся гамак, тень веранды, пение сверчков и сигал погрузят вас в состояние покоя и единения с природой.

Наши джентльмены тоже не остались без внимания — для них выпущена новинка GEORGE KINI London Fields (какие же джентльмены без намека на Лондона и Британию?). Легкий цветочный, но сладкий, переходящий в теплый, мускусный и древесно-цветочный, этот аромат вдохновлен запахом лондонских парков по утрам, когда туман и влажность ночи ложатся на влажную почву, а утренний бриз приносит запахи тысяч цветов Лондона. Вначале слышна нота дыни, сладкая и слегка мускусная, огурец добавляет свежий зеленый восковой аромат, а нарцисс придает травянистый сладкий и стойкий цветочный и зеленый оттенок. Розовый перец в композиции дает «сигнал к пробуждению» этому аромату и словно говорит: «Доброе утро, давайте начнем день!».

С этим ароматом можно сразу ощутить инь и ян полного контрастов Лондона, где природа и город сливаются в совершенную гармонию.

Чем пахнет любовь

Ну и еще минутка ностальгии. Помните, с каким азартом мы когда-то покупали жвачки с вкладышами LOVE IS…, чтобы узнать: а что там выпало на этот раз? Так вот, хорошая новость: теперь у жевательной резинки появились собственные ароматы. Первая коллекция бренда включает четыре аромата в концентрации туалетной воды. Все — с собственным запоминающимся характером. Ведь, мы же помним, — каждая история любви уникальна и неповторима.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

Сладкая парочка LOVE IS… появилась в 1967 году, когда художница Ким Гроув стала отправлять своему жениху Роберто Касали рисунки-признания. Так что в основе бренда лежит настоящая история любви. В 1990 году появилась жевательная резинка с картинками-вкладышами, которые тут же стали объектом коллекционирования. За время существования герои LOVE IS… участвовали в телешоу, снимались в рекламе, принимали участие в создании коллекций одежды и вот, наконец, обзавелись собственной парфюмерной линией.

Итак, открываем первый флакон под названием LOVE IS… CHERRY KISS. Это — самый сладкий и терпкий аромат в коллекции, он открывается соблазнительным аккордом спелых ягод, миндаля и розы. Этот запах кружит голову и будоражит воображение, словно вишневый ликер. А притягательный аккорд пачули и мускуса в шлейфе не оставит шанса устоять перед соблазном.

Аромат LOVE IS… STRAWBERRY HEARTBEAT с нотами майской розы, пиона и клубники напоминает милый флирт. Но по-взрослому чарующий аккорд мускуса, амбры и пралине намекает, что он может перерасти во что-то серьезное.

Мандариновый рай LOVE IS… MANDARIN PASSION, как и все цитрусовые композиции, с первых нот поднимает настроение, дарит уверенность и настраивает на позитив. Дальше за дело берется многогранный аккорд цветов апельсина, ванили и черной смородины, который помогает почувствовать себя еще неотразимей!