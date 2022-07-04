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1 час назад

Небрежная прическа из 1990-х вновь стала трендом

Lenta.ruиещё 1

Прическа, которая была особенно популярна в 1990-х годах, вновь стала трендом благодаря знаменитостям. Об этом сообщает издание Refinery 29.

Небрежная прическа из 1990-х вновь стала трендом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет о высоком или низком пучке, главная особенность которого заключается в нарочитой небрежности. Отмечается, что в прошлом главным популяризатором указанной укладки была актриса Памела Андерсон, а в текущем сезоне ее возвращают в моды такие звезды, как бизнесвумен Ким Кардашьян, модель Белла Хадид, певица FKA Twigs и различные блогеры.

Согласно материалу, для воссоздания такой прически необходимо собрать волосы в хвост, после чего закрутить пучок и зафиксировать его резинкой. Обладательницам густых прядей можно также воспользоваться невидимками. По словам парикмахеров, лучше не расчесывать волосы, чтобы сохранить максимальный объем.

Красота,Белла Хадид,Памела Андерсон,Ким Кардашьян,
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