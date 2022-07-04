Небрежная прическа из 1990-х вновь стала трендом

Прическа, которая была особенно популярна в 1990-х годах, вновь стала трендом благодаря знаменитостям. Об этом сообщает издание Refinery 29.

Речь идет о высоком или низком пучке, главная особенность которого заключается в нарочитой небрежности. Отмечается, что в прошлом главным популяризатором указанной укладки была актриса Памела Андерсон, а в текущем сезоне ее возвращают в моды такие звезды, как бизнесвумен Ким Кардашьян, модель Белла Хадид, певица FKA Twigs и различные блогеры.