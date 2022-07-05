Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 55.09EUR 57.18
Войти в почту
2 часа назад

Врач рассказала о вреде использования скраба для лица в жару

Вечерняя Москва

Агрессивные косметологические процедуры в жару могут травмировать кожу и привести к воспалительному процессу. В последствии, может увеличиться интенсивность размножения клеща-железницы (демодекс). Об этом сообщила врач-дерматовенеролог Наталья Меркулова.

Почему нельзя использовать скраб для лица в жару
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее словам, заболевание демодекоз возникает из-за размножения клеща рода Demodex. Чаще всего они встречаются в коже лица, которая богата сальными железами. В условиях сильной жары, использования «гормональных» мазей и низкого иммунитета происходит воспаление кожи и размножение клещей.

Врач порекомендовала меньше проводить время на солнце и выходить на улицу в утренние и вечерние часы. Кроме того, в летний период стоит отложить агрессивные косметологические процедуры. Избежать размножения паразитов поможет отказ от механической чистки лица, пилинга, фототерапии, термоактивных масок и скрабирования, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне онколог Андрей Воробьев назвал неочевидные симптомы рака на коже. По его словам, первым сигналами могут стать воспаленные или болезненные родинки.

Красота,Наталья Меркулова,Андрей Воробьев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители